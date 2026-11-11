جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر: الشراكة الإماراتية الأردنية تقود صادرات التمور الأردنية لأكثر من 50 دولة

عمان في 11 نوفمبر / وام / أسهمت الشراكة الإماراتية الأردنية في إحداث نقلة نوعية في قطاع نخيل التمر بالمملكة الأردنية الهاشمية وتعزيز جودة الإنتاج وتنافسيته، ما دفع بصادرات التمور الأردنية، ولا سيما صنف "المجهول"، نحو تطور كبير لتصل اليوم إلى أكثر من 50 دولة حول العالم بعائدات سنوية تتراوح بين 70 و85 مليون دولار بعدما كانت محدودة في عام 2018، وسط توقعات باستمرار نمو القطاع وتوسع صادراته، وذلك وفقا لما أكده سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

وأوضح سعادته، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش افتتاح المهرجان الدولي الثامن للتمور الأردنية 2026، أن المهرجان منذ انطلاق دورته الأولى عام 2018 عمل على مدى ثماني سنوات على دعم صناعة التمور الأردنية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية، ثمرة للتعاون المستمر بين جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة، ووزارة الزراعة الأردنية، وجمعية التمور الأردنية، وتعاونية التمور، والمنتجين والمصنعين في المملكة.

وأشار إلى أن هذا التطور الملموس يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع التمور الأردني في ظل الرعاية الملكية السامية للمهرجان من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، إلى جانب الجهود المشتركة التي تبذلها وزارة الزراعة الأردنية والمؤسسات المعنية لتطوير الإنتاج وتعزيز فرص التصدير.

ولفت الدكتور عبدالوهاب زايد إلى أن التجربة الأردنية في تطوير صناعة التمور تمثل نموذجا ناجحا للتعاون الزراعي، على غرار التقدم المتحقق في جمهورية مصر العربية في إنتاج التمور وتوسيع صادراتها إلى الأسواق العالمية، مشددا على أهمية استمرار الشراكات وتبادل الخبرات لدعم استدامة القطاع وتعزيز تنافسيته.