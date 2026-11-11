جلسة بمعرض الشارقة للكتاب تبرز دور الأدب في توثيق ذاكرة الأماكن وحفظ ملامح الطبيعة

الشارقة في 11 نوفمبر / وام / أكدت الكاتبة الدكتورة مانيا سويد والكاتبة والروائية الإماراتية أحلام السعدي، خلال جلسة "البحر والصحراء والسجل الأحفوري: من يكتب حكاية العالم الطبيعي" ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، أهمية الأدب في توثيق ذاكرة الأماكن وحفظ ملامح البيئات الطبيعية المتغيرة واستعادة تفاصيلها المتلاشية لنقلها إلى الأجيال الجديدة، مشيرتين إلى ما تفقده الأماكن من ذاكرتها عند غيابها عن السرد الأدبي، بالتوازي مع دور الخيال والتطور التقني في توسيع آفاق علاقة الأطفال بالعالم الطبيعي وتنمية قدراتهم الإبداعية.

وشددت الدكتورة مانيا سويد على أن حفظ ذاكرة المكان مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والثقافية والكتّاب والصحفيين، موضحة أن الكتابة الصحفية الإخبارية تلتزم بنقل الوقائع والحياد، بينما تمنح الرواية الكاتب حرية ابتكار الأحداث واستكشاف أفكار الشخصيات ومشاعرها، كما أكدت أهمية الذكاء الاصطناعي كأداة في الإنتاج الإبداعي لتحويل الشخصيات والنصوص إلى مشاهد مرئية ومتحركة، مع بقاء الحس الإنساني جوهر العملية الإبداعية لعدم قدرة التكنولوجيا على تجسيد جميع المشاعر والذكريات الحسية المرتبطة بتجربة الإنسان.

من جانبها، أبرزت أحلام السعدي قدرة الأدب على تجاوز الوصف لإعادة الحياة إلى الأماكن المتغيرة أو المختفية وحفظ حضورها في الذاكرة، داعية إلى تعزيز السياحة الجيولوجية والرحلات التعليمية للمواقع الطبيعية لطلبة المدارس والجامعات لمنح الزيارات قيمة معرفية تتجاوز الترفيه عبر فهم التكوينات الجيولوجية وتاريخ الأرض وبناء علاقة أعمق بالبيئة، فضلاً عن اعتبار الخيال أساساً للإبداع من خلال تشجيع الأطفال على تصور ما يبدو مستحيلاً لتحويله مستقبلاً إلى واقع، وتحفيز الأهالي لهم على تدوين تجاربهم المرتبطة بهواياتهم ورحلاتهم والزراعة المنزلية لتطوير أسلوبهم التعبيري تدريجياً، إلى جانب مواكبة التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتجسيد أفكار الأطفال والكتّاب بصرياً وتجربة تصورات جديدة.