الإمارات تحصد 4 ميداليات في البطولة العربية للجولف بالدوحة

الدوحة في 11 نوفمبر/وام/ اختتم منتخبا الإمارات للجولف للرجال والسيدات مشاركتهما مساء أمس في البطولة العربية الخامسة والأربعين للرجال والسابعة عشرة للسيدات، التي استضافها نادي الدوحة للجولف، بحصد 4 ميداليات، بواقع فضيتين في منافسات الفرق، وفضية انتصار الريش في فردي السيدات، وبرونزية سام مولاني في فردي الرجال، بمشاركة لاعبين ولاعبات يمثلون 14 دولة عربية.

وأحرز منتخب الرجال فضية الفرق بعدما حل ثانياً بمجموع 869 ضربة، خلف المنتخب المغربي المتوج بالذهب بـ863 ضربة، فيما جاء المنتخب القطري ثالثاً بـ885 ضربة.

وفي منافسات السيدات، نال منتخب الإمارات فضية الفرق بمجموع 433 ضربة، خلف المنتخب المغربي الذي توج بالذهبية بـ425 ضربة، فيما أحرز المنتخب التونسي الميدالية البرونزية بـ485 ضربة.

وفي منافسات الفردي، توجت انتصار الريش بالميدالية الفضية في السيدات بعد أن أنهت المنافسات برصيد 215 ضربة، قبل أن تحسم الحفر الفاصلة اللقب لصالح المغربية ماريا حروش، فيما نالت المغربية ريم إمني البرونزية.

وفي فردي الرجال، أحرز سام مولاني الميدالية البرونزية بمجموع 285 ضربة، خلف المغربي رضا الحلي صاحب الذهبية بـ278 ضربة، والقطري صالح الكعبي صاحب الفضية بـ284 ضربة، فيما حل جوناثان سيلفراج رابعاً، وجاء محمد سكيك في المركز التاسع.

وشهد حفل الختام والتتويج سعادة سعيد عبدالله القمزي سفير دولة الإمارات لدى دولة قطر، واللواء طيار/ م/ عبدالله السيد الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجولف، وسعادة حمد عبدالله المانع رئيس الاتحاد القطري للجولف، إلى جانب عدد من مسؤولي الاتحاد العربي للجولف ورؤساء الوفود.

وأكد الهاشمي، أن حصيلة المنتخب تعكس مستوى المنافسة، مشيراً إلى أن الطموح كان تحقيق الذهب، وأن الاتحاد سيعمل على الاستفادة من مخرجات البطولة لتعزيز الإعداد الفني والذهني للاعبين واللاعبات، بما يدعم جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة، وهنأ المنتخب المغربي على التتويج، وأشاد بالتنظيم الذي قدمه الاتحاد القطري للجولف واللجان المنظمة.