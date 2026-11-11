"الإمارات دبي الوطني" و"جي بي مورغان لإدارة الأصول" يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير حلول الثروات الرقمية

دبي في 11 نوفمبر / وام / وقع بنك الإمارات دبي الوطني، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة "جي بي مورغان لإدارة الأصول" لتعزيز وتطوير الحلول الرقمية لإدارة الثروات والاستثمار لعملاء البنك، تجمع بين الحضور الإقليمي للبنك وقدراته المتنامية في إدارة الثروات الرقمية، والخبرة الاستثمارية العالمية للشركة وخدمتها المبتكرة في مجال صناديق المؤشرات المتداولة النشطة، بما يتيح استكشاف سبل توفير هذه الصناديق عبر منصات الاستثمار الرقمية للبنك لتوسيع نطاق وصول المستثمرين إلى أسواق دولية متنوعة، إلى جانب دراسة التعاون في التوعية والتثقيف الاستثماري عبر محتوى مشترك، ورؤى وتحليلات الأسواق، وأدوات رقمية تفاعلية، والبث الشبكي، وإطلاق الفعاليات والمبادرات الداعمة لتفاعل العملاء.

وأكد رائد الجاسر، رئيس قطاع إدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني، أن التعاون يهدف إلى الربط بين الطلب الإقليمي والفرص المتاحة في الأسواق العالمية، وتعزيز تجربة العملاء الرقمية وتزويدهم ببيانات ورؤى عملية لتحقيق أهدافهم المالية، وفتح آفاق جديدة للنمو تدفع عجلة التطور المالي وتعزز مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33".

وأشار كلود كورتزو، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "جي بي مورغان لإدارة الأصول"، إلى دور المنصات الرقمية في إحداث تحول بسبل وصول العملاء للاستثمارات وبناء الثروة على المدى الطويل، معتبرا أن الجمع بين المنظومة المصرفية والرقمية الرائدة للبنك وإلمامه بطبيعة عملائه في إحدى أكثر أسواق الثروة حيوية عالمياً، وبين الخبرة العالمية والقدرات الرقمية للشركة وبرنامجها "رؤى السوق"، يوفر فرصة لتطوير حلول تلبي الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين في دولة الإمارات.