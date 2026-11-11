مهرجان الإثارة والتشويق" بالشارقة يكشف "أسرار كتابة القصة البوليسية"

الشارقة في 11 نوفمبر/وام/ استعرض الكاتب المتخصص في أدب الجريمة وسيم خان خلال لقائه طلبة مدارس ويافعين مشاركين في جلسة أدبية بعنوان "كيف تكتب بداية قصة بوليسية" في مهرجان الإثارة والتشويق الذي يقام ضمن فعاليات معرض الشارقة الدلي للكتاب 2026 تجربته في عالم الكتابة مستعيداً بدايات شغفه بالقراءة و انتقاله لاحقاً إلى كتابة الروايات البوليسية مستفيداً من تجاربه الحياتية وإقامته في الهند التي استلهم منها أحداث عدد من أعماله الأدبية.

و قدم خان شرحا حول العناصر الأساسية لكتابة القصة البوليسية و أهمية ابتكار لغز يثير فضول القارئ وتحديد الدوافع المحتملة للجريمة ثم تطوير الأحداث بطريقة تدفعه إلى متابعة التحقيق والبحث عن الحقيقة.

وناقش خان مع الحضور كيفية رسم الخلفيات النفسية والاجتماعية للشخصيات وتأثير تجارب الطفولة والظروف المعيشية والمشاعر الإنسانية في تفسير سلوكها ودوافعها.

وتناول أهمية توظيف المعرفة الجنائية في كتابة الروايات البوليسية وعرّف الطلاب بأساليب التحقيق في الجرائم وكيفية جمع الأدلة وتحليلها والربط بينها لكشف ملابسات الجريمة .

وفي سياق متصل فتحت الروائيتان الأمريكية كارين ديون والبريطانية إليزابيث مور خلال جلسة بعنوان "في أعماق العقول الخطرة: الأشرار والنرجسية ولماذا لا نستطيع أن نصرف أنظارنا عنهم" باب النقاش حول الأسباب التي تدفع القراء إلى الافتتان بالشخصيات الشريرة والنرجسية في الأعمال الأدبية رغم ما تثيره من خوف ونفور واستكشاف الأساليب التي يلجأ إليها الكتّاب لبناء شخصيات معقدة نفسياً تستحوذ على اهتمام القراء وتثير فضولهم لفهم دوافعها ومتابعة مصائرها.

واتفقت الكاتبتان خلال الجلسة على أن انجذاب القراء إلى الشخصيات الشريرة لا يعني تقبّل سلوكها أو تبرير أفعالها بل يرتبط بفضول إنساني لفهم ما يدفع بعض الأشخاص إلى التصرف بقسوة أو أنانية أو عدوانية وأكدتا أن تصوير العنف في الرواية ينبغي أن يخدم بناء الشخصيات وتطور الأحداث لا أن يكون مجرد وسيلة لإثارة الصدمة.

وتناول النقاش العلاقة بين المكان والحالة النفسية للشخصيات وكيف يمكن للمدن الكبرى أن تشكل بيئة خصبة للروايات النفسية .

وأبرزت المناقشة أن الشعور بالوحدة لا يقتصر على الأماكن النائية بل قد يتخذ أشكالاً أكثر تعقيداً داخل المجتمعات الحضرية المكتظة.

وخلصت الجلسة إلى أن جاذبية الشخصيات الشريرة في الأدب لا تنبع من القسوة وحدها بل من قدرتها على إثارة الأسئلة حول الطبيعة البشرية وما تخفيه النفس من دوافع وتناقضات فيما تكمن براعة الروائي في تحويل هذه التعقيدات إلى حكاية مشوقة تمنح القارئ فرصة للفهم دون أن تطلب منه تبرير الشر.