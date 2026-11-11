محمد الشرقي يزور الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بالفجيرة

الفجير في 11 نوفمبر/وام/ زار سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، مقر الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بالفجيرة، بمناسبة حصولها على تصنيف 6 نجوم في القنوات الأكثر تقدّمًا في نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات.

وأكّد سموّه، أن هذا الإنجاز يجسّد روح التفاني والعطاء في تقديم أعلى مستويات الجودة والتميز في الخدمات في الإمارة، ويواكب تطلّعاتها نحو مستويات عالية من الريادة التنافسية والأثر الإيجابي على الأفراد والمجتمع.

ونوّه سموه إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لمنظومة الخدمات في الإمارة، ودورها المحوري في دعم تطوير ركائز التنمية الشاملة والمستدامة وفق أعلى مستويات الجودة والتميز.

وهنّأ سموه، فريق الإدارة والعاملين فيها على هذا الإنجاز، مؤكدًا ضرورة مواصلة مسيرة التميز والارتقاء بالخدمات وتحقيق المزيد من الإنجازات المشرّفة.

من جانبهم، عبّر فريق إدارة الإدارة العامة للهوية والجنسية وشؤون الأجانب عن سعادتهم بزيارة سمو ولي عهد الفجيرة، وأهميتها في دعم ومواصلة التميز والعطاء.

رافق سموه، سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.