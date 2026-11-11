جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تطلق "بان 2".. نموذج مفتوح المصدر لمحاكاة الواقع والتنبؤ بالأحداث الفيزيائية

أبوظبي في 11 نوفمبر / وام / أطلق معهد النماذج التأسيسية التابع لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، اليوم، نموذج "بان 2" (PAN 2) مفتوح المصدر لمحاكاة الواقع، والقادر عند تزويده بمشهد أولي ووصف مكتوب لفعل معين على التنبؤ بما قد يحدث بعد ذلك في مقطع فيديو، مستندا في هذه العملية إلى فهمه للقوانين التي تحكم الفيزياء والزمان والمكان، مع إتاحته الآن عبر الموقع الإلكتروني للمعهد وإمكانية تكييفه للاستخدام في مجالات متنوعة، منها الروبوتات والتعليم.

ويعتمد النموذج قدرة يطلق عليها باحثو المعهد اسم "الاستدلال بالمحاكاة"، تتيح للذكاء الاصطناعي الفاعل التعلم ووضع الخطط دون الحاجة إلى إجراء تجارب حقيقية قد تكون مكلفة أو بطيئة أو يصعب التراجع عما قد تفضي إليه؛ إذ أوضح المعهد أنه إذا كانت النماذج اللغوية تتنبأ بالكلمة التالية، فإن النماذج التي تحاكي الواقع تتنبأ بما سيحدث في الخطوة التالية، ما يثير فضول الإنسان ونماذج الذكاء الاصطناعي الفاعل ويدفعهما لطرح سؤال: (ماذا سيحدث لو فعلت هذا الأمر؟) ومشاهدة النتيجة قبل الإقدام على الفعل.

وأكد البروفيسور إريك زينغ، مؤسس معهد النماذج التأسيسية ورئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أن "بان 2" يشكل الخطوة الأولى للمعهد نحو تحقيق الذكاء العملي أو الفيزيائي، والذي يبدأ عندما يصبح النظام قادرا على التفاعل مع العالم واستشراف ومحاكاة نتائج أفعاله قبل تنفيذها، موضحا أن النماذج اللغوية تبني فهمها للعالم استنادا إلى ما تتعلمه من المحتوى المكتوب، وهي معرفة قيمة ومفيدة لكنها تظل غير كافية لاكتساب مهارات عملية، تماما كما لا يمكن للإنسان تعلم السباحة اعتمادا على المعرفة النظرية وحدها، ولا يكفي للأنظمة الذكية فهم العالم عبر البيانات والنصوص فحسب.

ويستند "بان 2" إلى معمارية "التنبؤ التوليدي في الفضاء الكامن" (GLP)، التي كان البروفيسور إريك زينغ وباحثو معهد النماذج التأسيسية من رواد تطويرها، حيث تتنبأ هذه المعمارية بالتغيّرات في تمثيل داخلي للعالم، ثم تعيد بناء المخرجات المرصودة، ما يتيح التحقق من صحة التنبؤات بمقارنتها بما يحدث على أرض الواقع.

وحقق النموذج الجديد أداء متقدما في عدد من الاختبارات المرجعية، من أبرزها الأبعاد الأساسية الستة للذكاء الفيزيائي، والتي تشمل: الاتساق الفيزيائي، والاتساق السببي، واستمرارية الكيانات، والالتزام بالقيود، وثبات زوايا الرؤية، وديناميكيات الأجسام.

وأتاح المعهد نموذج "بان 2" بموجب الترخيص المفتوح (Apache 2.0)، شاملا القيم العددية لنموذج الفيديو، والكود البرمجي الكامل للتدريب والاستدلال، إلى جانب التدوينة التقنية؛ حيث أشار هيكتور ليو، مدير مختبر أبحاث وادي السيليكون التابع للمعهد، إلى أن هذه الإتاحة لقيم النموذج العددية والكود البرمجي تهدف إلى تمكين الباحثين من اختبار قدرات "بان 2" ومعرفة حدوده.