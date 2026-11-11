" ملتقى التغذية والصحة 2026 " ينطلق غداً بدبي

دبي في 11 نوفمبر/ وام/ تنطلق في دبي غداً (الخميس) ،فعاليات "ملتقى التغذية والصحة 2026"، الذي تنظمه جمعية الإمارات للتغذية، بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للتغذية "American Society of Nutrition " وجمعية التغذية البريطانية "The Nutrition Society" ، بمشاركة نخبة من الخبراء والأطباء المختصين من دولة الإمارات وخارجها .

يهدف الملتقى ، الذي يعقد هذا العام تحت شعار "من الاكتشاف إلى الأثر: نحو تغذية أفضل وصحة مجتمعية مستدامة"، إلى تعزيز صحة المجتمع واستدامة النظم الغذائية، ويتضمن برنامجه العلمي جلستين رئيسيتين، و 6 جلسات حوارية متخصصة ، وجلسة قيادية ، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الصحي والصناعات الغذائية.