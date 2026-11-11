معاذ وائل يتأهل إلى نصف نهائي الملاكمة بأولمبياد «داكار 2026» للشباب

داكار في 11 نوفمبر /وام/ ضمن معاذ وائل، لاعب منتخب الإمارات للملاكمة، ميدالية جديدة للدولة بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي لمنافسات وزن 70 كجم في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، إثر فوزه على الغاني روبرت أمارتي في الدور ربع النهائي.

ويلتقي (معاذ) في ساعة متأخرة من مساء اليوم منافسه الإنجليزي في الدور نصف النهائي، سعياً إلى بلوغ المباراة النهائية، بعدما ضمن الميدالية البرونزية، وفق نظام البطولة الذي يمنح الخاسرين في نصف النهائي الميدالية البرونزية.

ورفع تأهل معاذ وائل رصيد الإمارات إلى خمس ميداليات ملونة في الدورة، بعد ذهبية ريان ملحان في الريشة الطائرة، وذهبية سعيد عمر في سباق 400 متر، وفضية أروى علي في سباق 100 متر، وبرونزية عائشة محمد في سباق 400 متر.

وفي منافسات القوس والسهم، ودع ثنائي منتخب الإمارات خليفة الكعبي وهدى آل علي منافسات الفرق المختلطة من الدور ربع النهائي، بعد خسارة متقاربة أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة 4 - 5 عقب أداء تنافسي امتد حتى السهم الأخير.

وشهدت البطولة تسجيل خليفة الكعبي رقماً قياسياً إماراتياً وشخصياً جديداً في الجولة الترتيبية لمسابقة القوس الأولمبي لمسافة 60 متراً لفئة تحت 18 عاماً برصيد 677 نقطة، متجاوزاً رقمه السابق البالغ 673 نقطة، فيما حسنت هدى آل علي رقمها الشخصي إلى 631 نقطة مقارنة بـ606 نقاط، وبلغ اللاعبان دور الـ16 في المنافسات الفردية.

وفي منافسات الدراجات الهوائية، أنهى سلطان الحمادي سباق الفردي ضد الساعة لمسافة 8.5 كيلومتر في المركز الثالث والثلاثين بزمن بلغ 11:58.76 دقيقة.

وأكد خليفة الكعبي أن مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية للشباب مثلت محطة مهمة في مسيرته الرياضية، مشيراً إلى أن تسجيل رقم قياسي إماراتي جديد والوصول إلى دور الـ16 يمثلان دافعاً لمواصلة التطور، وأعرب عن طموحه في المنافسة على الميداليات في الاستحقاقات المقبلة والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بريزبن 2032 ورفع علم الدولة.