"الإمارات لاقتصاديات الصحة" تشارك في مؤتمر دولي بفيينا

فيينا في 11 نوفمبر/ وام/ تشارك شعبة الإمارات لاقتصاديات الصحة ، التابعة لجمعية الإمارات الطبية في مؤتمر (ISPOR Europe 2026)، المقام حالياً في العاصمة النمساوية فيينا ، بحضور ومشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار في مجالات اقتصاديات الصحة والسياسات الصحية والبحوث المتعلقة بالنتائج الصحية من مختلف دول العالم.

يمثل الجمعية الدكتورة سارة الدلال، رئيسة شعبة الإمارات لاقتصاديات الصحة والتي شاركت في جلسة ضمن البرنامج العلمي الرئيسي للمؤتمر ناقشت خلالها مستقبل تغطية علاجات (GLP-1) "منبهات مستقبلات الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1" ، ماعكس حضور الخبرات الإماراتية وإسهامها في النقاشات الدولية المتعلقة بتطوير السياسات الصحية ، وتعزيز دور اقتصاديات الصحة في دعم اتخاذ القرارات الصحية.

وتناولت الجلسة، التي حملت عنوان "من تقييم القيمة إلى واقع تقديم الرعاية" ، دمج اقتصاديات الصحة والنتائج الصحية ومنظور الأنظمة الصحية في قرارات تغطية علاجات (GLP-1)، عدداً من المحاور المرتبطة بقدرة الأنظمة الصحية على مواكبة العلاجات المبتكرة، بما يشمل آليات بدء العلاج ومتابعة المرضى، والتنبؤ باحتياجات الإمداد، وتنظيم وصف العلاجات، وضمان عدالة الوصول إليها واستدامة تغطيتها.

وسلطت النقاشات في الجلسة الضوء على أهمية توظيف اقتصاديات الصحة والبحوث المتعلقة بالنتائج الصحية في دعم قرارات التغطية والتمويل، وتحقيق التوازن بين القيمة السريرية للعلاجات وتكلفتها، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق الصحي وضمان استدامة الخدمات الصحية.

وقالت الدكتورة سارة الدلال ، إن المشاركة في المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات مع المتخصصين والخبراء الدوليين، والإسهام في النقاشات المتعلقة بمستقبل الأنظمة الصحية، مشيرة إلى أن الابتكار الطبي يتطلب سياسات صحية تستند إلى الأدلة، وتراعي تحقيق التوازن بين جودة النتائج الصحية والتكلفة وعدالة إتاحة العلاجات للمرضى.

وأضافت أن تعزيز دور اقتصاديات الصحة وتقييم التقنيات الصحية ، يمثلان ركيزتين أساسيتين لدعم اتخاذ القرارات الصحية، لا سيما في ظل التطور المتسارع للعلاجات والتقنيات الطبية، والحاجة إلى ضمان استدامة الأنظمة الصحية على المدى الطويل.

وتعمل شعبة الإمارات لاقتصاديات الصحة على تعزيز الوعي بمفاهيم اقتصاديات الصحة، ودعم تبادل المعرفة والخبرات المتخصصة، والإسهام في تطوير الممارسات والسياسات الصحية القائمة على الأدلة، بما يدعم كفاءة الأنظمة الصحية في دولة الإمارات والمنطقة.