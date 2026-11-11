"الاقتصاد والسياحة" تربط "أمازون الإمارات" بمنصة أسعار السلع الرئيسية لتعزيز الشفافية والتسوق الذكي

أبوظبي في 11 نوفمبر / وام / ربطت وزارة الاقتصاد والسياحة شركة "أمازون الإمارات" بمنصة أسعار السلع الرئيسية التابعة للوزارة والتي أطلقتها في شهر أبريل الماضي، في خطوة تعد الأولى من نوعها لضم شركة متخصصة في تجارة التجزئة الإلكترونية إلى المنصة، بما يوسع نطاق مقارنة الأسعار ليشمل متاجر البيع بالتجزئة التقليدية والإلكترونية، ويعزز التسوق الذكي للمستهلكين ويدعم شفافية الأسعار والتنافسية العادلة في الدولة عبر إتاحة بيانات أسعار المنتجات للاطلاع عليها.

وجاء هذا التعاون بموجب مذكرة تفاهم جرى توقيعها بمقر الوزارة في دبي بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، حيث وقعها كل من سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة، ورونالدو مشحور، نائب رئيس "أمازون" في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن التحول الرقمي والابتكار يمثلان محورين رئيسيين في رؤية الدولة لبناء نموذج اقتصادي معرفي قائم على أفضل الممارسات العالمية، مشيرا إلى أن التعاون مع "أمازون" يمثل خطوة نوعية تدعم هذا التوجه من خلال تعزيز الربط الإلكتروني بين الحكومة والمنصات الرقمية العالمية، وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة لتطوير حلول رقمية تعزز حماية المستهلك وترفع مستويات الشفافية في التجارة الإلكترونية، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق وتنافسية المنظومة الاقتصادية الرقمية، ويدعم التكامل بين البيانات والخدمات الرقمية المقدمة للجمهور.

وأضاف معاليه أن وزارة الاقتصاد والسياحة تحرص على مواصلة جهودها في بناء منظومة رقمية متكاملة تعتمد على البيانات والابتكار في متابعة وتحليل أسعار السلع، وتعزيز مفهوم التسوّق الذكي، وتوسيع شراكاتها مع كبرى شركات التجارة الإلكترونية المحلية والعالمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير قطاع التجارة الإلكترونية، وينسجم مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" بأن تصبح الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.

وأوضحت الوزارة أن التكامل بين منصة أسعار السلع الرئيسية و"أمازون" سيتيح التحديث المنتظم لبيانات الأسعار بشكل دوري وفق معايير فنية دقيقة ومعتمدة، بما يضمن موثوقية البيانات وسرعة تحديثها ودقتها، مع الحفاظ على أعلى مستويات الحماية الرقمية للمعلومات والبيانات والالتزام بمعايير الحوكمة والأمن السيبراني، الأمر الذي يمكّن المستهلك من اتخاذ قرارات شراء أكثر وعياً عبر توفير معلومات حول أسعار السلع الأساسية، ويدعم تطوير تجربة التسوق الذكي ورفع كفاءتها.

وتركز منصة أسعار السلع الأساسية في المرحلة الحالية على إتاحة وعرض ورصد أسعار 33 سلعة جرى تحديدها استناداً إلى قائمة المنتجات ذات الأولوية والأكثر شراء لدى المستهلكين لتعزيز دقة وكفاءة مراقبة مستويات أسعارها، وتنقسم إلى 17 سلعة استهلاكية أساسية و16 سلعة رئيسية أخرى، حيث ترصد أسعارها بشكل لحظي وآني من 12 منفذاً رئيسياً في الدولة إلى جانب موقع "Amazon.ae" بوصفه أول منصة للتجارة الإلكترونية تنضم إليها في الإمارات، مع نشر الحد الأدنى والحد الأعلى للأسعار في كل منفذ لإجراء مقارنات سهلة وشفافة بين مختلف الفروع والمنصات، فضلاً عن إتاحة إنشاء سلة غذائية مخصصة وفق احتياجات المستهلك وتوجيهه تلقائياً نحو الخيار الأكثر توفيراً، بما يرسخ بيئة تسوق ذكية ومستدامة في جميع أسواق الدولة.

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس "أمازون" في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، إن الشركة تواصل جهودها لدعم عملائها وتمكينهم من اتخاذ قرارات تسوّق ذكية، حيث يمكن للعملاء في جميع أنحاء الدولة الوصول إلى ملايين المنتجات عبر موقع "Amazon.ae"، بما فيها مجموعة واسعة من المستلزمات اليومية كالبقالة والسلع المنزلية ومنتجات العناية الشخصية مع توفير خدمة توصيل سريعة وبأسعار مميزة، معربا عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة وفخره بانضمام الموقع كأول منصة للتجارة الإلكترونية إلى منصة أسعار السلع الأساسية لتجسيد الالتزام المشترك بمساعدة المستهلكين على التسوق بثقة، والتطلع إلى مواصلة دعم رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد رقمي يضع المستهلك في صميم اهتماماته.