"الشارقة للمتاحف" تستعرض بـ"الشارقة للكتاب" تقنيات فحص وترميم المقتنيات وتطوير التجارب المتحفية

الشارقة في 11 نوفمبر / وام / استعرضت هيئة الشارقة للمتاحف، خلال جلسة "ما وراء العرض: كيف يصنع المتحف تجربته" ضمن معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، رحلة المقتنيات التاريخية من الاختيار والتوثيق إلى العرض، وتكامل جهود البحث والترميم والإرشاد والبرامج التعليمية لحمايتها من التلف وتحويلها إلى تجارب معرفية وتفاعلية تبرز قيمتها الثقافية، وذلك بمشاركة فاطمة محمد آل علي، نائب مدير إدارة المقتنيات المتحفية في الهيئة، وعلياء الخيال، أمين متحف في متحف الشارقة للآثار.

وأوضحت فاطمة محمد آل علي أن كوادر إماراتية متخصصة تتولى تشغيل تقنيات الفحص والصيانة بالهيئة، شاملة الماسحات الضوئية عالية الدقة لتوثيق الصور والوثائق، وأجهزة مراقبة الإضاءة والرطوبة، والمجاهر والأشعة السينية لكشف البنية الداخلية للقطع دون تفكيكها حفاظاً على سلامتها، كما حدث مع خنجر تاريخي كشفت الأشعة تآكله الداخلي رغم سلامته الظاهرية، إلى جانب مكافحة الآفات عبر التجميد والمعالجة بالنيتروجين داخل أكياس محكمة الإغلاق لإجراءات قد تستغرق نحو 45 يوماً يتبعها الفحص والتنظيف، مشيرة إلى تحديات الرطوبة وتقلبات الحرارة في المباني التراثية المسببة لتشقق الأخشاب وتموج الأوراق، وصعوبة ترميم بعض القطع ونقص معلومات أخرى ما يستدعي بحوثاً متخصصة لتوثيقها، فضلاً عن الاستعانة بالحرفيين التقليديين لفهم أساليب صناعتها ونقل مهاراتهم للأجيال عبر ورش تعريفية.

وأكدت علياء الخيال استمرار تطوير التجربة المتحفية بعد افتتاح المعارض عبر مراقبة حركة الزوار وتفاعلهم والاستفادة من الاستبيانات وملاحظات المرشدين وأسئلة الجمهور لتبسيط المحتوى، مبينة أن النصوص التعريفية تخضع لبحوث تراعي الدقة التاريخية ووضوح اللغة وتنوع الأساليب وفق طبيعة كل متحف وجمهوره، إلى جانب التدريب المستمر للمرشد المتحفي بصفته سفيراً للمتحف للتعامل مع الأطفال وكبار السن والباحثين وتقديم جولات عامة تستغرق نحو 45 دقيقة وأخرى متخصصة بالعربية والإنجليزية وأدلة صوتية بلغات عدة منها الصينية والروسية، وتوظيف الألعاب والورش والأنشطة الحسية ونماذج تحاكي المقتنيات الأصلية لتقريب التراث للأطفال دون تعريض القطع التاريخية للتلف.