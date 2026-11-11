"الاتحادية للضرائب" تعلن إجمالي الإيرادات المحصلة لضريبة الشركات للسنة المالية 2025

دبي في 11 نوفمبر /وام/أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أن إجمالي الإيرادات المحصلة لضريبة الشركات للفترات الضريبية المنتهية في السنة المالية 2025 بلغت نحو 46.52 مليار درهم، مقارنة بنحو 34.75 مليار درهم للفترات الضريبية المنتهية في السنة المالية 2024، محققاً نسبة نمو وصلت إلى 33.9%، ليصل إجمالي الإيرادات المحصلة عن الفترات الضريبية منذ تطبيق ضريبة الشركات وحتى نهاية 2025 إلى نحو 81.27 مليار درهم.

وأوضحت الهيئة أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة الموزعة للحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات عن الفترات الضريبية من يناير إلى نهاية أغسطس 2026، بلغت نحو 28.27 مليار درهم، أما الإيرادات الموزعة للضريبة الانتقائية خلال الفترة ذاتها، فقد بلغت نحو 1.4 مليار درهم.

وأضافت الهيئة أن معدلات الامتثال الضريبي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الامتثال في تقديم إقرارات ضريبة الشركات ضمن المواعيد المحددة حيث بلغت 91% خلال عام 2026 مقارنة بـ 87% خلال عام 2025، فيما بلغت نسبة الامتثال لسداد ضريبة الشركات 97%.

وبلغت نسبة الامتثال لتقديم الإقرارات الضريبية لضريبة القيمة المضافة 83% خلال عام 2026 مقارنة بــ 81% خلال عام 2025، بينما ارتفعت نسبة الامتثال لسداد ضريبة القيمة المضافة إلى 98%.

وبشأن الضريبة الانتقائية، فقد بلغت نسبة تقديم إقراراتها الضريبية 92% خلال عام 2026 مقارنة بــ 91% خلال عام 2025، بينما بلغت نسبة الامتثال لسداد الضريبة الانتقائية 98% وهو ما يعكس تحسن مستويات الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية ضمن المواعيد المحددة قانوناً.

وقال سعادة عبد العزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن نمو الإيرادات الضريبية بما في ذلك ارتفاع ضريبة الشركات بنسبة كبيرة يعكس كفاءة منظومة العمل في الهيئة وجهودها المتواصلة في تطوير الإجراءات والمعاملات المقدمة.

وأضاف أن الهيئة تواصل رفع مستوى الوعي الضريبي وتعزيز التواصل مع الخاضعين للضريبة وتوفير المعلومات والإرشادات التي تساندهم للوفاء بالتزاماتهم، بما يسهم بشكل كبير في زيادة تجاوبهم مع التشريعات والإجراءات وتيسير تقديم الإقرارات الضريبية وسداد المستحقات الضريبية ضمن الأطر الزمنية المحددة.

وأوضح سعادته أن المنظومة الضريبية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الامتثال وتجاوب الخاضعين للضريبة مع التشريعات والإجراءات الضريبية نتيجة زيادة الوعي وانتشار الثقافة الضريبية في ظل حرص الهيئة على التواصل المستمر مع المعنيين بالقطاع الضريبي للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم وتعزيز مساهمتهم في خطط التطوير المستدام للمنظومة الضريبية.