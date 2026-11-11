خدمات رقمية متكاملة لجمهور جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي

أبوظبي في 11 نوفمبر/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي 2026 عن تحديث التطبيق الرسمي للحدث ، بهدف تسهيل وصول الجماهير إلى الخدمات والمعلومات الأساسية، وتمكينهم من إدارة تذاكرهم والتخطيط لحضور المنافسات والفعاليات المصاحبة، وذلك استعداداً للحدث الذي تستضيفه جزيرة ياس خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر المقبل.

يُعدّ التطبيق المنصة الرسمية للوصول إلى التذاكر الرقمية، إذ يتعيّن على حاملي التذاكر إبرازها من خلاله للدخول إلى حلبة مرسى ياس وموقع إقامة حفلات ما بعد السباق.

ويوفّر التطبيق لحاملي التذاكر إمكانية الاطّلاع على البرنامج الكامل لأسبوع السباق، بما يشمل المنافسات على الحلبة والأنشطة الترفيهية في مختلف مرافقها، إلى جانب حفلات «يا سلام» لما بعد السباق، المقدّمة من «اتصالات».

ويتيح أيضا حفظ الفعاليات ضمن قائمة المفضّلة وتلقّي إشعارات بشأن أبرز الأنشطة والمواعيد، بما يساعد الحضور على تنظيم برنامجهم والاستفادة من التجارب المتاحة.

ويتضمّن التطبيق خاصية للإرشاد المكاني، تمكن المستخدمين من تحديد وجهاتهم والتنقّل بين مرافق الحلبة والوصول إلى مواقع الفعاليات والخدمات.