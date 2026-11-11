"راكز" تستعرض جاهزيتها وفرص النمو خلال قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026 

رأس الخيمة في 11 نوفمبر / وام / استعرضت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" المقومات الاستثمارية لإمارة رأس الخيمة وقدراتها الصناعية المتنامية وفرص نمو الأعمال، خلال مشاركتها في الدورة الثالثة من قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال بصفتها شريكاً حكومياً.

وأسهمت "راكز" في إثراء النقاشات حول جاهزية الإمارة لاستقطاب الاستثمارات وتطوير القطاع الصناعي، إلى جانب التواصل مع المستثمرين وقادة الأعمال لاستكشاف فرص تأسيس عملياتهم وتوسيعها في الإمارة.

وجمعت القمة ممثلين عن الجهات الحكومية ومستثمرين وقادة قطاعات وشركات لمناقشة الفرص الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية وآفاق النمو الاقتصادي في القطاعات الحيوية برأس الخيمة.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" :" أصبحت قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال منصة مهمة تجمع الجهات والخبرات والأفكار التي تسهم في رسم المستقبل الاقتصادي للإمارة، ويسعدنا دعمها بصفتنا شريكاً حكومياً، لما تتيحه من فرص للحوار وبناء الشراكات وتعزيز التواصل بين المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتسهم مثل هذه اللقاءات في تحويل الطموحات المشتركة إلى فرص استثمارية ومشاريع ملموسة.

ومع استمرار رأس الخيمة في استقطاب الاستثمارات في قطاعات التصنيع والسياحة والعقارات والخدمات، تتزايد الحاجة إلى بنية تحتية ملائمة ومساحات تجارية وحلول متكاملة لدعم الأعمال، وفي هذا السياق ألقى أنس حجاوي، رئيس القطاع التجاري براكز، كلمة رئيسية بعنوان "جاهزية رأس الخيمة للاستثمار والنمو"، استعرض خلالها استعداد الإمارة لاستيعاب الاستثمارات الجديدة ودعم توسع الشركات القائمة.

وسلّط حجاوي الضوء على منطقة الغيل الصناعية، حيث تعمل "راكز" على زيادة الطاقة الاستيعابية وتعزيز البنية التحتية، ومشروع "راك سنترال سكوير"، الذي سيوفر مساحات مكتبية حديثة ومرافق وخدمات تلبي احتياجات الشركات وموظفيها.

ويعكس المشروعان توجهاً متكاملاً يجمع بين متطلبات النمو الصناعي والتجاري ومقومات المعيشة والعمل في الإمارة.

وقال حجازي إن الجاهزية للاستثمار تبدأ بفهم احتياجات الشركات واستباق متطلباتها وتهيئة البيئة التي تتيح لها النمو، ومن خلال تطوير منطقة الغيل الصناعية ومشروع راك سنترال سكوير، نعمل على تعزيز القدرات الصناعية والتجارية في رأس الخيمة، وتوفير البنية التحتية والخدمات المساندة التي تمنح المستثمرين الثقة لتأسيس أعمالهم والتوسع على المدى الطويل.

وامتدت النقاشات إلى دور التصنيع المحلي في تعزيز سلاسل الإمداد وتحقيق قيمة اقتصادية أكبر، وخلال مشاركته في جلسة بعنوان "اصنع في الإمارات: بناء سلاسل الإمداد المحلية وتعزيز القيمة الوطنية"، تناول بونيت جاين، رئيس قطاع الاستراتيجية براكز، الفرص التي يتيحها نمو قطاعي الإنشاءات والعقارات في رأس الخيمة.

ومع احتضان "راكز" نحو ألف شركة صناعية، تركز المنطقة الاقتصادية على استقطاب الصناعات المتكاملة والمساندة، وتشجيع التعاون بين الموردين، وربط المصنّعين بفرص تلبية الطلب في الأسواق المحلية والإقليمية، وتنسجم هذه الأولويات مع توجهات دولة الإمارات لتطوير القطاع الصناعي، بما يشمل مبادرة "اصنع في الإمارات" وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد وزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني.

وإلى جانب مشاركتها في الجلسات، أتاحت "راكز" عبر جناحها فرصة للمستثمرين ورواد الأعمال للتعرف على الخيارات العملية لتأسيس أعمالهم وتوسيعها في الإمارة، واستعرض خبراؤها حلول تأسيس الأعمال والأراضي الصناعية والمستودعات والمرافق التجارية وخدمات الدعم المستمر، إلى جانب فرص التواصل والتعاون ضمن مجتمع أعمال يضم أكثر من 50 ألف شركة من أكثر من 100 دولة.

وتعكس مشاركة "راكز" في القمة دورها في ربط المستثمرين بالفرص والإمكانات التي تدعم تنفيذ خططهم. ومن خلال تطوير مرافقها وتوسيع خدماتها وتسهيل الشراكات، تواصل دعم التنوع الاقتصادي وتعزيز مكانة رأس الخيمة وجهةً للاستثمار والنمو طويل الأمد.