دبي في 11 نوفمبر / وام / انضمت "مدينة إكسبو دبي" شريكا إستراتيجيا لـ "أسبوع دبي للمستقبل"، الذي تنظمه "مؤسسة دبي للمستقبل" خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2026 تحت شعار "لأجل إنسان المستقبل" في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، بحضور أكثر من 10 آلاف مشارك من مختلف أنحاء العالم، يضمون قادة وصناع سياسات ومبتكرين ومستثمرين ورواد أعمال ومتخصصين في التكنولوجيا وعاملين في قطاعات تسهم في رسم ملامح المستقبل، ضمن منصة عالمية تستكشف كيف سيعيش الناس ويفكرون ويبتكرون ويعملون في السنوات والعقود القادمة.

وتلقي معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، كلمة رئيسية ضمن "منصة الحوار" في ثاني أيام الحدث، فيما يلقي سعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، الكلمة الافتتاحية في اليوم الأول.

وتسهم "مدينة إكسبو دبي"، بوصفها مدينة المستقبل المدفوعة بالابتكار ومحورها الإنسان، من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية في إثراء برنامج "أسبوع دبي للمستقبل" عبر تقديم رؤى وخبرات قيادية، والمشاركة في جلسات حوارية، واستعراض نماذج واقعية من مخططها الرئيسي، بما يبرز دور التنمية الحضرية في تحقيق التوازن بين احتياجات الإنسان، والحفاظ على البيئة، وتعزيز التقدم المجتمعي المستدام على المدى الطويل، ويجسد التزاماً مشتركاً بدعم الابتكار والاستدامة والتنمية المتمحورة حول الإنسان لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لتصميم واختبار وتطبيق حلول المستقبل.

وأكد المهندس أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي، أن الروح الاستشرافية التي تتميز بها دبي كانت ولا تزال ركيزة أساسية في تحقيق نجاحها وازدهارها مستلهمة دوماً من الرؤية السديدة لقيادتها الرشيدة، مشيرا إلى أن مشاركة "إكسبو سيتي دبي" في الحدث تجسد الإيمان الراسخ بأن التعاون الشامل هو الأساس الحقيقي لبناء المدن المزدهرة، كما تمنح فرصة استثنائية للمساهمة في صياغة المرحلة المقبلة من مسيرة النمو المستقبلي لدبي عبر تحفيز الابتكار وطرح الأفكار والحلول المبتكرة التي تضع الإنسان في قلب كل تحول منشود للمستقبل.

ويتضمن "أسبوع دبي للمستقبل" برنامجاً حافلاً بالكلمات الرئيسية، والجلسات الحوارية، وورش العمل، والحوارات الملهمة، والتحديات والمنافسات، والمعارض والتجارب المستقبلية، والاجتماعات المغلقة، والفعاليات الجانبية والخارجية وغيرها، موزعة على 8 منصات رئيسية تشمل: منصة الحوار، ومنصة التجارب والابتكارات، ومنصة مشاريع المستقبل، ومنصة تشريعات المستقبل، ومنصة تحديات المستقبل، ومنصة الفعاليات الجانبية، ومنصة مستقبل دبي، ومنصة الفعاليات الخارجية.

ولمزيد من المعلومات حول فعاليات "أسبوع دبي للمستقبل"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.dubaifutureweek.com.