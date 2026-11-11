"مضمار أبوظبي" يحتضن السباق التحضيري لكأس رئيس الدولة للخيول العربية غدا

أبوظبي في 11 نوفمبر/ وام / ينطلق غدا السباق التحضيري لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة "الفئة الثالثة" على مضمار أبوظبي للسباق ضمن فعاليات الأمسية الرابعة في الموسم الجديد، التي تشهد إقامة 7 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وجوائزها 511 ألف درهم.

وينطلق السباق التحضيري لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق في الشوط الرابع لمسافة 2200 متر، بمشاركة 14 من نخبة الخيول وجوائزه 111 ألف درهم، ويعد تمهيدا للحدث المقرر يوم السبت 12 ديسمبر المقبل، ضمن احتفالات موسم اليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على إرث الفروسية في أبوظبي.

وتفتتح الأمسية بالشوط الأول لمسافة 1200 متر، بمشاركة 13 خيلا عمر أربع سنوات فما فوق، على لقب "سباق ياس" للسرعة التحضيري، وجوائزه 66 ألف درهم، فيما يشهد الشوط الثاني لمسافة 1200 متر تنافسا بين 14 خيلا على لقب كأس "الوثبة ستاليونز" لملاك الإسطبلات الخاصة للخيول (توليد الإمارات)، وجوائزه 70 ألف درهم.

وتشارك 11 خيلا في الشوط الثالث للخيول عمر أربع سنوات لمسافة 2200 متر، للمنافسة على لقب "ديربي أبوظبي" التحضيري، وجوائزه 66 ألف درهم، كما يمتد التنافس بين 16 خيلا عمر أربع سنوات فما فوق "مبتدئة" في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، على لقب "بني ياس مايل" وجوائزه 66 ألف درهم.

ويشهد الشوط السادس لمسافة 1600 متر، مشاركة 14 من نخبة الخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب "ثندر هوف مايل"، وجوائزه 66 ألف درهم، ثم تختتم الأمسية في الشوط السابع لمسافة 1400 متر، بمشاركة 13 من الخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق على لقب ذا "ماري تايم سبرنت"، وجوائزه 66 ألف درهم.