سوق الحراج بالشارقة يشهد إقبالاً متزايداً على المركبات الكهربائية والهجينة

الشارقة في 11 نوفمبر/وام/ يبرز سوق الحراج بالشارقة وجهةً تواكب تنامي الإقبال على السيارات الكهربائية والهجينة مع تزايد اهتمام المشترين بخيارات التنقل الحديثة وذلك في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع السيارات.

ويعكس هذا التوجه تطور احتياجات المتعاملين وتنوع تفضيلاتهم فيما يعزز تنوع المركبات المتاحة في السوق مكانته وجهةً متخصصةً تتيح للمشترين استكشاف خيارات متعددة ومقارنتها وفق احتياجاتهم و ميزانياتهم ضمن منظومة متكاملة لتجارة السيارات وخدماتها.

وتوفر السيارات الكهربائية والهجينة إلى جانب السيارات التقليدية خيارات متنوعة تلبي احتياجات المشترين وتطلعاتهم وتتيح لهم المقارنة بين المركبات من حيث المواصفات والتقنيات وتكاليف التشغيل بما يساعدهم على اتخاذ قرارات شراء تتناسب مع متطلباتهم و ميزانياتهم.

وقال سعيد السويدي مدير إدارة - سوق الحراج :" يعكس تنامي الاهتمام بالسيارات الكهربائية والهجينة التطورات التي يشهدها قطاع السيارات وتغير تفضيلات المشترين الأمر الذي يؤكد أهمية مواكبة احتياجات السوق المتجددة ويحرص سوق الحراج على تعزيز مكانته وجهةً رئيسيةً لتجارة السيارات من خلال توفير بيئة متكاملة تجمع البائعين والمشترين وتتيح لهم استكشاف خيارات متنوعة من المركبات".

وأضاف السويدي : " نحرص على توفير تجربة متكاملة للمتعاملين من خلال منظومة من المعارض والمرافق والخدمات المساندة التي تسهّل عمليات بيع السيارات وشرائها ونعمل باستمرار على مواكبة تطورات القطاع وتلبية احتياجات المتعاملين بما يعزز جاذبية السوق ويرسخ مكانته ضمن أبرز وجهات تجارة السيارات في المنطقة".

يعد (سوق الحراج) بالشارقة أكبر أسواق السيارات في الشرق الأوسط إذ يُمتد على مساحة تتجاوز 3 ملايين قدم مربعة ويضم معارض للسيارات ومحلات تجارية متنوعة إلى جانب مجموعة من الخدمات المساندة المرتبطة بالقطاع ويتميز بموقعه الاستراتيجي قبالة شارع الشيخ محمد بن زايد و بمنظومة متكاملة تجمع أنشطة تجارة السيارات وخدماتها ضمن وجهة واحدة بما يدعم حركة التجارة ويعزز مكانة الشارقة مركزاً مهماً لهذا النشاط في المنطقة.