" سيدات أعمال الشارقة" يدعم 7 مشاريع نسائية عبر"بيرل كويست"

الشارقة في 11 نوفمبر / وام / اختتم " مجلس سيدات أعمال الشارقة " النسخة الثالثة من مسابقة "بيرل كويست" التي أتاحت لسبع رائدات أعمال فرصة تطوير مهاراتهن في تقديم المشاريع وعرض أفكارهن أمام مستثمرين ولجان تحكيم متخصصة والاستفادة من التوجيه المهني وبناء العلاقات مع مجتمع الأعمال.

أقيمت الفعالية في "يور سبيس" بمنطقة الجادة في الشارقة بحضور الشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة وعدد من المستثمرين وممثلي المؤسسات الداعمة لريادة الأعما، وشهدت إعلان فوز ثلاثة مشاريع بجوائز مالية بلغ مجموعها 95 ألف درهم .

فقد حصلت مريم الحسيني الشريكة المؤسسة لشركة "تابي" على المركز الأول وجائزة قدرها 60 ألف درهم وحصلت أشواق حمود الهاشمي صاحبة "مركز أمنياتي لفنون الأطراف الصناعية" على المركز الثاني وجائزة قدرها 20 ألف درهم فيما حصل مشروع "Bidaia AI" الذي تمثله عليا غباش ولبنى زيتوني على المركز الثالث وجائزة قدرها 15 ألف درهم.

وتمتد فرص التأهيل إلى إمكانية ترشيح ما يصل إلى مشروعين فائزين لبرنامج "مرفأ" التابع لـ"مجرى" لمساعدتهما على الاستعداد لفرص الاستثمار والتعاون التجاري وفق متطلبات البرنامج وإجراءات التقييم والاعتماد.

وتقوم المسابقة على دعم رائدات الأعمال في جوانب تتجاوز التمويل من خلال مساعدتهن على تطوير طريقة عرض مشاريعهن وفهم المعايير التي ينظر إليها المستثمرون عند تقييم فرص النمو والاستفادة من الملاحظات المهنية لتحسين نماذج أعمالهن كما تتيح للمشاركات التعريف بمنتجاتهن وخدماتهن وتوسيع شبكة علاقاتهن واستكشاف فرص التعاون والشراكات.

وأكدت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي أن"نجاح المشاريع الريادية يبدأ من قدرتها على تقديم قيمة حقيقية للسوق وتلبية احتياجات واضحة وبناء مزايا تنافسية تمنحها فرصاً للنمو والتوسع مشيرةً إلى أن مجلس سيدات أعمال الشارقة يحرص في هذا السياق على تحويل الأفكار الواعدة إلى شركات قادرة على المنافسة وإضافة قيمة نوعية إلى اقتصاد الشارقة ودولة الإمارات وذلك من خلال توفير برامج التدريب والتوجيه المهني وتسهيل الوصول إلى فرص التمويل والاستثمار وبناء شراكات استراتيجية تفتح أمام رائدات الأعمال أسواقاً جديدة وتساعدهن على تطوير مشاريعهن وتعزيز استدامتها.

وأضافت أن مسابقة "بيرل كويست" تجسد هذا التوجه من خلال اكتشاف المشاريع التي تمتلك مقومات النجاح ومساعدة رائدات الأعمال على تطوير نماذج أعمالهن وتعزيز جاهزيتهن للاستثمار والتوسع وننظر إلى المشاريع السبعة المتأهلة بوصفها فرصاً اقتصادية واعدة تتجاوز قيمتها حدود المنافسة وجوائزها ونسعى من خلال شراكاتنا مع المؤسسات الداعمة والمستثمرين إلى تمكينها من الانتقال إلى مراحل أكثر تقدماً والانطلاق من الشارقة نحو أسواق وفرص أوسع.

وشهدت الفعالية توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس سيدات أعمال الشارقة و"مجرى" الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للتعاون بين برنامج "بيرل كويست" التابع للمجلس وبرنامج "مرفأ" التابع لـ"مجرى" من خلال إطار تجريبي لترشيح ما يصل إلى مشروعين فائزين في مسابقة "بيرل كويست 2026" للنظر في مشاركتهما في "مرفأ".

ويركز التعاون على بناء القدرات وتعزيز جاهزية المشاريع للاستثمار وبناء الشراكات وتلبية متطلبات التعاقد مع الشركات والجهات لبيع منتجاتها أو تقديم خدماتها وفق معايير الأهلية وإجراءات التقييم والاعتماد لدى "مجرى" والطاقة الاستيعابية للبرنامج.

وقّع المذكرة عن مجلس سيدات أعمال الشارقة مريم بن الشيخ مديرة المجلس وعن "مجرى" سارة شو الرئيس التنفيذي للصندوق وذلك بحضور الشيخة هند بنت ماجد القاسمي

واختُتمت الفعالية بتكريم الرعاة وأعضاء اللجان تقديراً لمساهمتهم في تنظيم المسابقة ودعم المشاركات إلى جانب إتاحة المجال للحضور لزيارة منصات المشاريع والتعرف إلى منتجاتها وخدماتها والتواصل مع رائدات الأعمال المشاركات.