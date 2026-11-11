شراكة بين الأولمبياد الخاص الإماراتي وأكاديمية أنس جابر للتنس لتطوير مواهب أصحاب الهمم

دبي في 11 نوفمبر/وام/ وقع الأولمبياد الخاص الإماراتي وأكاديمية أنس جابر للتنس مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز دمج أصحاب الهمم في رياضة التنس، وتوسيع فرص مشاركتهم، وتنمية مهاراتهم، من خلال التعاون في البرامج الرياضية والتدريبية والمبادرات المجتمعية المشتركة.

جرى توقيع المذكرة في مقر أكاديمية أنس جابر للتنس بكليات التقنية العليا في المدينة الأكاديمية بدبي، بحضور سعادة طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، ونجمة التنس العالمية أنس جابر، إلى جانب ممثلين عن الجانبين.

تركز المذكرة على أربعة محاور رئيسية، تشمل تعزيز دمج أصحاب الهمم في رياضة التنس، وتأهيل المدربين وفرق العمل لفهم الإعاقات الذهنية والنمائية وآليات التعامل مع اللاعبين، والتعريف بمفهوم الرياضات الموحدة، إلى جانب التعاون في اكتشاف المواهب الرياضية، وتطوير برامج التدريب المستمر، وتنفيذ مبادرات مجتمعية مشتركة لنشر ثقافة الدمج، والاستفادة من حضور أنس جابر في دعم هذه الجهود وتشجيع أصحاب الهمم على ممارسة الرياضة.

وقال سعادة طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، إن التعاون مع أكاديمية أنس جابر للتنس يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز حضور رياضة التنس في مجتمع الأولمبياد الخاص الإماراتي، واكتشاف المواهب الرياضية وتنمية قدراتها، مؤكداً أهمية بناء الشراكات مع الأكاديميات والمؤسسات الرياضية المتخصصة للاستفادة من خبراتها في توفير بيئات رياضية دامجة تمكن أصحاب الهمم من تطوير مهاراتهم وتحقيق طموحاتهم.

وأضاف أن هذه الشراكة تؤسس لتعاون مستدام يقوم على تبادل الخبرات والمعارف، وتطوير البرامج والمبادرات التي تلبي احتياجات اللاعبين وتوفر لهم فرصاً جديدة، مشيراً إلى أن مشاركة نجمة التنس العالمية أنس جابر تمثل مصدر إلهام للاعبين، وتسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بقدرات أصحاب الهمم وأهمية دمجهم في الأنشطة الرياضية.

من جانبه، قال كريم كمون، ممثل أكاديمية أنس جابر للتنس، إن الشراكة تنطلق من الإيمان بأن رياضة التنس يجب أن تكون متاحة للجميع، وأن لكل لاعب الحق في الحصول على الفرص التي تساعده على اكتشاف قدراته وتنمية مهاراته، مؤكداً حرص الأكاديمية على الاستفادة من خبرات الأولمبياد الخاص الإماراتي في تطوير قدرات المدربين وفرق العمل، بما يضمن تقديم تجربة تدريبية تراعي احتياجات اللاعبين من أصحاب الهمم.

وأضاف أن الرياضة تمثل وسيلة فاعلة لتعزيز الثقة بالنفس والتقارب بين أفراد المجتمع، معرباً عن تطلع الأكاديمية إلى الاستفادة من حضور أنس جابر وخبرتها الرياضية في تشجيع المزيد من أصحاب الهمم على ممارسة التنس، وإلهام الأجيال الجديدة، بما يسهم في نشر ثقافة الدمج وإبراز إنجازات اللاعبين داخل الملاعب وخارجها.

تعكس هذه الشراكة سجل الإنجازات الذي حققه لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي في رياضة التنس، بعدما أحرزوا ثلاث ميداليات خلال دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023، في إنجاز يجسد قدرتهم على المنافسة وتحقيق التميز.

حضر مراسم التوقيع لاعبة الأولمبياد الخاص الإماراتي كلاري ليهمكول، الحاصلة على الميداليتين الفضية والبرونزية في منافسات التنس بدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023، والمتوجة بالميدالية الذهبية في منافسات فردي السيدات ضمن بطولة العالم لمتلازمة داون 2026 التي أقيمت في صوفيا ببلغاريا، لتتوج بطلة للعالم في فئتها.

وشهدت الفعالية ورشة تدريبية متخصصة باللغة الإنجليزية قدمها الأولمبياد الخاص الإماراتي لمدربي الأكاديمية وفريق عملها، تناولت رسالة الأولمبياد الخاص وأهدافه، والتعريف بالإعاقات الذهنية والنمائية، وأساليب التواصل الفعال مع أصحاب الهمم، إضافة إلى مفهوم الرياضات الموحدة ودورها في تعزيز الدمج من خلال إشراك اللاعبين مع أقرانهم في فرق رياضية موحدة.