جامعات الدولة تستعرض ابتكاراتها وتطبيقاتها خلال "الكونغرس العالمي للطب العسكري" بأبوظبي

أبوظبي في 11 نوفمبر / وام / سجلت المؤسسات الأكاديمية العليا في الدولة حضورا لافتا في فعاليات النسخة الـ 46 من الكونغرس العالمي للطب العسكري في أبوظبي، مستعرضة أحدث ابتكاراتها التعليمية وبرامجها التدريبية وتطبيقاتها الميدانية في إدارة الأزمات والرعاية الطارئة، حيث أكد ممثلو الجهات المشاركة في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" التزام القطاع الأكاديمي الإماراتي بتسخير إمكاناته البحثية والتدريبية لدعم منظومة الطب العسكري والرعاية الطارئة، وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية.

وقال الدكتور طالب محمد المنصوري، استشاري أشعة أعصاب وقسطرة المخ ومدير مركز جامعة الإمارات للمحاكاة الطبية، إن الجامعة، ممثلة بكلية الطب والعلوم الصحية، استعرضت منظومتها التعليمية والبحثية وسلطت الضوء على برامج الطب البشري لطلبة الثانوية العامة والدراسات العليا المتاحة للماجستير والدكتوراه عبر موقع الكلية الإلكتروني، بهدف رفع الوعي بأهمية الطب العسكري كحقل حيوي يتطلب أعلى درجات الجاهزية وسرعة اتخاذ القرار، وإبراز الفوارق الجوهرية بين الطب المدني والعسكري المعني بالإصابات المعقدة في ساحات المعارك، كاشفا عن تقديم ورشة عمل تخصصية بالتعاون مع مستشفى زايد العسكري حول استخدام تقنيات "السونار" الميداني في مواقع العمليات لتطوير مهارات الكوادر الطبية في التعامل مع الحالات الحرجة.

وأوضحت مها عبدالله محمد الكعبي، من كليات التقنية العليا، أن الكليات نظمت رحلة تعليمية وتدريبية لطلبة التخصصات الصحية لربط التحصيل الأكاديمي بالخبرات الميدانية العالمية، واستعرضت عبر جناحها تخصصات التمريض والخدمات الطبية الطارئة والمختبرات الطبية، مقدمة عروضا عملية لقسم الخدمات الطبية الطارئة حول فرز الحالات الحرجة، وتدريبات لقسم التمريض حول إدارة الإصابات البليغة وتقنيات السيطرة على النزيف والتدخل الفوري لرفع جاهزية وتوعية الزوار والطلبة وإعداد كوادر وطنية تواكب أعلى المعايير الصحية.

وأشارت خلود الأميري، المنسق العام للعيادات الطبية المتنقلة في جامعة الشارقة، إلى مشاركة المجمع الطبي بالجامعة الذي يضم كليات الطب وطب الأسنان والعلوم الصحية والصيدلة، بنحو 119 طالبا وطالبة إلى جانب أطباء الامتياز وفريق العيادات لحضور المحاضرات التخصصية وتبادل الخبرات مع الكوادر العسكرية والمدنية، وإبراز الدور الإستراتيجي لعياداتها المتنقلة خلال الأزمات والجائحات كتوزيع اللقاحات، فضلا عن تقديم فحوصات وعلاجات مباشرة في طب الأسنان والرعاية العامة لزوار ومشاركي المؤتمر.