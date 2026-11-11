البرازيلي أليكس سيلفا / حادث غيّر حياته والجوجيتسو أعاد إليه الحلم

أبوظبي في 11 نوفمبر /وام/ يقف أليكس فلافيو أوليفيرا سيلفا البرازيلي البالغ من العمر 36 عاماً على بساط النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، منافساً في فئة الباراجوجيتسو للرجال، حاملاً معه قصة إنسانية تختصر معنى التحدي، ورسالة أمل لكل من يظن أن الإعاقة قد تكون نهاية الطريق.

ولم يكن (سيلفا) يتخيل أن الحادث الذي سلبه ساقه اليمنى سيمنحه، في المقابل، حياة جديدة ففي لحظة واحدة تبدلت ملامح مستقبله، لكن ما لم يتغير كان إيمانه بأن الإنسان لا يُقاس بما يفقده، بل بما يملك من إرادة للنهوض من جديد.

وتعود بداية هذه الرحلة إلى عام 2020، عندما كان سيلفا، الذي خدم برتبة رقيب من الدرجة الثالثة في البحرية البرازيلية، ضحية حادث مروري عنيف أدى إلى تهشم قدمه اليمنى، ولم يجد الأطباء بُداً من بتر ساقه لإنقاذ حياته.

وبدأ التحدي الأكبر بعد مغادرته المستشفى فالرجل الذي اعتاد الحياة المليئة بالحركة والانضباط وجد نفسه أمام واقع جديد، يبحث فيه عن وسيلة يستعيد بها نشاطه وشغفه بالرياضة، دون أن يدرك أن نقطة التحول الحقيقية ستكون بفضل ابنته الصغيرة أماندا.

فبعد تسجيلها في أكاديمية لتعليم الجوجيتسو، اعتاد مرافقتها إلى التدريبات ومتابعة حصصها من خارج البساط، حتى لفت انتباهه ذات يوم أن كثيراً من الحركات التي يؤديها اللاعبون يمكنه تنفيذها هو أيضاً، رغم فقدانه ساقه.

ويستعيد تلك اللحظة قائلاً: "بعد أن سجلت ابنتي في تدريبات الجوجيتسو، بدأت أتابع حصصها، واكتشفت أنني أستطيع أداء الكثير من الحركات".

كانت ملاحظة عابرة، لكنها غيّرت مسار حياته بالكامل ففي عام 2023، التحق بأكاديمية GFTEAM، ليبدأ رحلة جديدة مع الجوجيتسو، لم تكن مجرد ممارسة رياضية، بل وسيلة لاستعادة ثقته بنفسه، واكتشاف قدراته من جديد.

وقال: "كنت أشعر بحاجة إلى ممارسة إحدى الرياضات القتالية، واكتشفت أنني أستطيع القيام بكل شيء عندما أخلع ساقي الاصطناعية".

ومع مرور الوقت، لم يعد الجوجيتسو مجرد هواية، بل أصبح مساحة لاستعادة الحياة نفسها فعلى البساط، أدرك سيلفا أن فقدان أحد الأطراف لا يعني التخلي عن الطموحات، وأن الحدود الحقيقية يصنعها العقل قبل الجسد.

واليوم، تمنحه مشاركته في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو فرصة جديدة لإثبات ذلك، إلى جانب نخبة من لاعبي الباراجوجيتسو القادمين من مختلف أنحاء العالم، في بطولة أصبحت منصة عالمية تحتفي بالتميز الرياضي والإرادة الإنسانية معاً.

غير أن حلم سيلفا لا يتوقف عند تحقيق الفوز أو اعتلاء منصة التتويج، بل يتجاوز المنافسة إلى إيصال رسالة لكل من تعرض لإصابة أو فقد جزءاً من جسده، مفادها أن الحياة لا تتوقف عند لحظة الألم.

وقال: "لقد غير الجوجيتسو حياتي، وأظهر لي أنني قادر على القيام بالكثير من الأشياء" وأضاف: "كثيرون يعتقدون أن التعرض لحادث يؤدي إلى البتر يعني نهاية الطريق، لكنه في الحقيقة مجرد بداية فما زال بإمكاننا القيام بالكثير من الأشياء بعد ذلك".

وهكذا، تحولت الجوجيتسو بالنسبة إلى أليكس سيلفا من رياضة إلى فلسفة حياة، ومن منافسة على البساط إلى رحلة لاكتشاف الذات والانتصار على المستحيل.. فالحادث الذي غيّر مسار حياته لم يكن نهاية الحكاية، بل الفصل الأول في قصة جديدة عنوانها أن الإرادة قادرة دائماً على أن تسبق الخطوات، حتى وإن غابت إحدى الساقين.