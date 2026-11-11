"جودو الإمارات" يفتتح مشاركته بعد غد بنزالي "الوزن الخفيف" في" الجائزة الكبرى" بزغرب

زغرب في 11 نوفمبر/وام/ يفتتح منتخب الإمارات للجودو مشاركته في بطولة "الجائزة الكبرى"، بزغرب بعد غد الجمعة بخوض نزالي الوزن الخفيف، عبر اللاعب بيان نارمند تحت 66 كجم بمشاركة 48 لاعبا، واللاعبة نغيريل أويو تحت 57 كجم بوجود 33 لاعبة.

وتجرى يوم غد قرعة المنافسات عبر " تقنية الفيديو" للبطولة التي ينظمها اتحاد كرواتيا بإشراف الاتحاد الدولي في صالة زغرب الرياضية، خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري، بمشاركة 492 لاعباً ولاعبة من 68 دولة.

ونوه اتحاد الإمارات للجودو إلى وصول بعثة منتخبنا الوطني إلى العاصمة الكرواتية زغرب غدا، قادمة من كازاخستان ، بعد انتهاء معسكره التحضيري، ويترأسها الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية نائب رئيس الاتحاد.

وتضم البعثة أيضا المدرب فيكتور سيكتروف، و4 لاعبين ولاعبة هم بيان نارمند تحت 66 كجم، وكريم عبد اللطيف تحت 73 كجم، وجورجي إلباكيف تحت 81 كجم، ومحمد عمر جاد تحت 90 كجم، ونغيريل أويو 57 كجم.





وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، أهمية إظهار المستويات الفنية المميزة في البطولة التي تشهد مشاركة نخبة اللاعبين واللاعبات عالميا، بعد مرحلة الاستعدادات السابقة، وصولا إلى البطولات المقبلة ضمن أجندة المشاركات الدولية، بهدف المنافسة على المراكز الأولى، وحصد النقاط التأهيلية، للمحافظة على المكتسبات المحققة للمنتخب في التصنيف الدولي المتقدم.