حاكم الشارقة يوجّه برفع مساعدتَي الزواج والأثاث إلى 30 ألف درهم لكل منهما

الشارقة في 11 نوفمبر/ وام/ وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الديوان الأميري بالشارقة برفع قيمة مساعدة الزواج إلى 30 ألف درهم، ورفع قيمة مساعدة الأثاث إلى 30 ألف درهم أيضاً، على أن يُعمل بهذا التوجيه اعتباراً من تاريخ صدوره.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد وجّه يوم أمس (الثلاثاء) بتعديل شرط الراتب ضمن شروط الاستحقاق، ليكون الراتب الشهري للمتقدّم أقل من 50 ألف درهم، على يعمل به من تاريخ صدور التوجيه يوم أمس.

ويأتي تعديل شرط الراتب مواكبةً لمكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة مؤخراً، لتنسجم ضوابط استحقاق المساعدتين مع مستويات الرواتب بعد الزيادة.

كما تأتي توجيهات سموه برفع قيمة المساعدتين استجابةً لارتفاع الأسعار وما يصاحبه من زيادة في الأعباء المعيشية، بما يسهم في تخفيف تكاليف الزواج وتأثيث المساكن للمستفيدين من مساعدات الإسكان التي تقدّمها دائرة الإسكان بالشارقة، ومساندة الأسر في تلبية احتياجاتها وتعزيز استقرارها.

وتعكس هذه التوجيهات حرص سموه المتواصل على متابعة احتياجات الأسر، وتطوير أوجه الدعم المقدَّم لها بما يواكب المتغيّرات المعيشية، ويعزّز جودة الحياة.