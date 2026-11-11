الندوة العلمية للمهرجان الدولي الثامن للتمور الأردنية تناقش حلول التغير المناخي وتطبيقات الزراعة الذكية

عمّان في 11 نوفمبر / وام / أكد سعادة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة، أن البحث العلمي والابتكار أصبحا ضرورة إستراتيجية لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالتغير المناخي وندرة المياه ومتطلبات الأسواق العالمية، وتعزيز استدامة قطاع التمور الأردنية وتنافسيته، ولا سيما صنف "المجهول".

وشدد الدكتور عبد الوهاب زائد على أن القيمة الحقيقية للبحث العلمي تتجلى في تحويل نتائجه إلى ممارسات ميدانية وأثر تنموي ملموس، وهو التوجه الذي تحرص الجائزة على دعمه عبر شراكاتها مع المؤسسات البحثية والأكاديمية محليا ودوليا.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال الندوة العلمية المصاحبة للمهرجان الدولي الثامن للتمور الأردنية 2026، التي عقدت اليوم في العاصمة الأردنية "عمان" ضمن البرنامج العلمي للمهرجان، بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين والمتخصصين في زراعة النخيل وإنتاج التمور، لمناقشة أحدث التطورات العلمية والتقنيات الزراعية الحديثة ودورها في تعزيز استدامة القطاع، واستعراض أبرز التحديات التي تواجهه، وفي مقدمتها التغيرات المناخية وندرة المياه والآفات الزراعية، إلى جانب الحلول المبتكرة لتحسين الإنتاجية والجودة وتعزيز القدرة التنافسية للتمور الأردنية في الأسواق العالمية.

وأوضح أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أن الندوة تمثل منصة علمية لتبادل المعرفة والخبرات وتطوير حلول عملية تسهم في رفع كفاءة استخدام المياه، والمحافظة على صحة النخيل، وتحسين جودة الإنتاج، وتوظيف التقنيات الزراعية الحديثة، بما يعزز القيمة الاقتصادية المضافة ويرتقي بدخل المزارعين والمنتجين، معربا عن تقديره لجهود وزارة الزراعة الأردنية، وجمعية التمور الأردنية، وتعاونية التمور الأردنية، والمؤسسات العلمية والمنظمات الشريكة، وثمن إسهامات العلماء والباحثين والخبراء في إثراء أعمال الندوة ودعم مسيرة تطوير قطاع النخيل والتمور.

وتضمنت أعمال الندوة ثلاث جلسات علمية تناولت محاور تطوير قطاع النخيل والتمور، شملت التحول الاقتصادي في القطاع الزراعي، والجدوى الاقتصادية لتبني التقنيات الحديثة، وتطبيقات الزراعة الذكية والابتكار الزراعي ودورها في تحسين الإنتاجية وتعزيز الاستدامة؛ حيث استعرضت الجلسة الأولى الممارسات الزراعية الجيدة وأهميتها في تحسين جودة الإنتاج، ومبادرة "يداً بيد" التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، ومبادرة "واحة واحدة" لتطوير الواحات الزراعية، فضلاً عن دور التدريب الافتراضي والتقنيات الرقمية في نقل المعرفة وتطوير مهارات العاملين في بساتين النخيل.

وركزت الجلسة الثانية على إدارة الموارد المائية ومكافحة الآفات الزراعية وفي مقدمتها سوسة النخيل الحمراء، واستعراض تقنيات الري الحديثة والممارسات الزراعية المستدامة لتحسين كفاءة استخدام المياه في مزارع النخيل بالأردن، كما تناولت دور سلسلة وادي الأردن في استدامة قطاع نخيل التمور، والتطبيقات الحديثة في إدارة الإنتاج ومكافحة الآفات، إلى جانب استعراض تجارب بحثية تتعلق بذبابة الفاكهة واستخدام التقنيات الحيوية في مواجهة التحديات الزراعية.

وناقشت الجلسة الثالثة آفاق البحث العلمي والتقنيات الحيوية في تطوير زراعة النخيل، بما في ذلك التحليل الجينومي لأهم أصناف نخيل التمر، والاستفادة من التقنيات الوراثية في تحسين الأصناف والمحافظة على التنوع الوراثي، والتقنيات الحديثة لمكافحة الحشرات والآفات الزراعية، فضلاً عن التطرق إلى استراتيجيات الترويج الرقمي للتمور الأردنية ودورها في تعزيز حضور المنتجات بالأسواق المحلية والدولية وفتح آفاق جديدة للتسويق وزيادة القيمة المضافة للمنتج الزراعي.

واختتمت الندوة بجلسة حوارية مفتوحة لمناقشة أبرز المخرجات والتوصيات، وتبادل الآراء حول سبل توظيف البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة وتعزيز الشراكات البحثية في تطوير قطاع النخيل والتمور، حيث أكدت المناقشات أهمية الاستثمار في البحث العلمي وتبني التقنيات الزراعية الحديثة، وتحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، وتطوير منظومات الإنتاج والتصنيع والتسويق، بما يسهم في تعزيز استدامة قطاع التمور الأردنية ورفع قدرته التنافسية ودعم الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.