" سوق دبي للمحتوى 2026 " يعزز الشراكات في صناعة المحتوى والترفيه

دبي في 11 نوفمبر/ وام/ اختتمت في "مدينة جميرا" بدبي اليوم ، أعمال الدورة التاسعة من سوق دبي الدولي للمحتوى 2026 بمشاركة أكثر من 800 مشارك من 50 دولة، بينهم أكثر من 200 مشتر وأكثر من 80 جهة عارضة إقليمية ودولية .

شارك في هذا الحدث العالمي الذي تنظمه سنوياً "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، العضو في "اندكس القابضة " ، مجموعة واسعة من المشترين الدوليين ، والموزعين ، وشبكات البث ، والاستوديوهات، وشركات الإنتاج ، ونخبة من المتخصصين في قطاع الإعلام والترفيه.

ويعزز الحدث من المكانة الاستثنائية التي تحظى بها دبي على خارطة صناعة المحتوى العالمية، ودورها في استقطاب أبرز المؤسسات والشركات الدولية، وربطها بالفرص الواعدة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يدعم تطور الأعمال في هذا القطاع ويفتح آفاقاً جديدة لتبادل المحتوى وتطوير الشراكات العابرة للأسواق.

وشهد "سوق دبي الدولي للمحتوى 2026 " ،خلال فعالياته التي استمرت يومين ، عقد جلسات حوارات (DICM) المنصة المعرفية الشاملة ، التي سلطت الضوء على أبرز التحولات في القطاع، مثل نجاح المحتوى الرمضاني والدراما القصيرة، بالإضافة إلى إلى نقاشات مع أبرز الخبراء والمتخصصين في القطاع، لرسم ملامح مستقبل صناعة المحتوى العالمية وإحداث تأثير إيجابي في إنتاجاتها.

وأتاح الحدث ،فرصاً لاكتشاف محتوى جديد من خلال عروض الشركات، وجلسات عرض الأعمال، والتواصل المباشر مع الموزعين وشركات الإنتاج العالمية، مايعكس ازدياد الاهتمام بسوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسعيها إلى بناء شراكات جديدة، واستكشاف فرص التوزيع، والوصول إلى جمهور المنطقة .