ولي عهد رأس الخيمة يفتتح أعمال الدورة الـ3 من «قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026»

رأس الخيمة في 11 نوفمبر/ وام/ تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، افتتح سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، اليوم، أعمال الدورة الثالثة من «قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026»، التي تستضيفها غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة في مركز رأس الخيمة للمعارض يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومديري الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة.

تشهد القمة مشاركة نحو 50 جهة من العارضين والرعاة، وأكثر من 50 متحدثاً من قادة القطاعات الحيوية، لمناقشة الفرص الاستثمارية واستعراض آفاق النمو الاقتصادي في رأس الخيمة ودولة الإمارات.

وشهدت أعمال اليوم الأول تنظيم عدد من الجلسات النقاشية التي تناولت الاستثمار والنمو في القطاعين الصناعي والسياحي، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين، والمزايا التنافسية التي تتمتع بها رأس الخيمة.

وناقشت الجلسات مستقبل السياحة ودور قطاع الضيافة في دعم التحول الاقتصادي، فيما استعرضت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» جاهزية الإمارة لاستقطاب الاستثمارات وتحقيق النمو، وتناولت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبادرتها «اصنع في الإمارات».

وحظي قطاع العقارات والتطوير العقاري بحيز مهم من النقاشات، في ضوء الطلب المتنامي على العقارات السكنية والتجارية والفندقية ومتعددة الاستخدامات في الإمارة، إلى جانب استعراض احتياجات البنية التحتية والمشاريع والشراكات والاستثمارات اللازمة لمواكبة النمو العمراني والاقتصادي المتواصل.

وأكد سعادة محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار والنمو، من خلال مبادراتها الاقتصادية والقمم والمنتديات الاستثمارية، مستندةً إلى اقتصاد يحقق نمواً مطرداً، ويتمتع بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل.

وأشار إلى أن هذه المقومات تعزز جاذبية رأس الخيمة للكفاءات، وتدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتسهم في استقطاب المستثمرين والشركات والشركاء من مختلف أنحاء العالم، للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها الإمارة في قطاعاتها سريعة النمو.

تهدف القمة إلى استقطاب نخبة من صناع القرار والمستثمرين وقادة الأعمال إلى رأس الخيمة، وتسليط الضوء على منظومتها الاقتصادية المتنامية أمام الأوساط الإقليمية والدولية، بما يعزز فرص الاستثمار والشراكات الاستراتيجية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون التجاري.

ومن المتوقع أن تسهم الحوارات واللقاءات التي تشهدها القمة على مدى يومين في دعم الاستثمارات المستقبل.