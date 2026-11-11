محمد الشرقي يلتقي أعضاء مجلس إدارة غرفة الفجيرة ويطلع على خططها الاستراتيجية

الفجيرة في 11 نوفمبر/ وام/ التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، برئاسة سعادة محمد اليماحي رئيس المجلس.

وأكّد سموّه، الدور المحوري للغرفة في دعم قطاع التجارة والأعمال في الإمارة، وإسهامها في بناء الشراكات الإقليمية الدولية التي تعزز تنافسية الفجيرة اقتصاديًا، وتدعم حضورها وجهةً عالميةً للاستثمار.

وأشار سموّه إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لقطاع التجارة، والأعمال، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، إسهامًا في دعم النمو الاقتصادي والتحول التنموي، وترسيخ مكانة الإمارة في أسواق المال والتجارة العالمية.

واطّلع سموه خلال اللقاء على الخطط الاستراتيجية التي تعمل عليها غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، ومشاريعها المحلية والدولية، وشراكاتها التنموية في مجال الاستثمار والاقتصاد.

وتقدّم أعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على متابعته لعمل الغرفة، ودعم سموه لمتطلبات تطوير خططها ومشاريعها على الأصعدة كافة.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.