افتتاح معرض "بميزان" في بيت الحكمة ضمن فعاليات ملتقى الشارقة للخط

الشارقة في 11 نوفمبر / وام / افتتح سعادة عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة مدير ملتقى الشارقة للخط، معرض "بميزان" في "بيت الحكمة" بالشارقة، بحضور سعادة أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، ومروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، وحشد من الفنانين والخطاطين والإعلاميين ومحبي الخط العربي، وذلك ضمن المحطة الختامية لافتتاحات معارض الدورة الـ 12 من الملتقى المقامة تحت شعار "ميزان"، بتنظيم إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة و"بيت الحكمة"، وبالتعاون مع مجمع القرآن الكريم بالشارقة، وهيئة الشارقة للمتاحف، ومؤسسة خولة للفن والثقافة، ومؤسسة بارجيل للفنون.

وأكد محمد إبراهيم القصير، في كلمته خلال الافتتاح، ترسيخ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مكانة الثقافة في مشروع الإمارة الحضاري، وحرص الدائرة على تعزيز حضور الخط العربي وتقريب جمالياته للجمهور والأجيال الجديدة عبر المزاوجة بين صون أصوله وتشجيع التجارب المستلهمة من إرثه، مثمناً جهود "شروق" و"بيت الحكمة" والتعاون المؤسسي في الإمارة، فيما أشارت مروة العقروبي إلى سعي المعرض لتعميق فهم الموروث الثقافي وإدراك قيمته المعرفية والفنية لدى الأجيال، وإثارة فضول الزوار لاكتشاف الثراء المختزن في لغتهم العربية بما يمتد أثره إلى ما بعد الزيارة.

ويستكشف المعرض رحلة الحرف العربي من وحدته الأولى إلى اكتماله البصري والدلالي عبر خمسة أقسام؛ يبدأ أولها "الميزان نقطة: بداية القياس" بشرح المبادئ الهندسية للنقطة كوحدة قياس للأبعاد والنسب، وعرض أدوات الخط ومواده وطرق إعداد الحبر والورق بمساهمة من متحف الشارقة للخط، يليه القسم الثاني "الميزان حرفاً: هندسة الجمال" للخطاط الإماراتي خالد الجلاف، متضمناً قواعد التناسب وتنوع الأساليب عبر العصور ولوحة "ميزان الحروف" بخط الثلث للخطاط المصري خليفة الشيمي، ثم القسم الثالث "الميزان كلمة: نسق التكوين" الذي يعرض عشر لوحات بالحبر على الورق لسمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، رئيسة خولة للفن والثقافة، بينها لوحة "الشارقة تشرق بنور ربها، وسلطان نور ثقافتها" المهداة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، وصولاً إلى القسم الرابع "الميزان جملة: من التكوين إلى المعنى" متضمنا تسعة أعمال لخليفة الشيمي لمختارات قرآنية تجسد مفاهيم الميزان والقدر والتناسب، وختاماً بالقسم الخامس "كسر الميزان: تجارب معاصرة" الذي يجمع أصالة الخط وحرية الابتكار عبر ثمانية أعمال للخطاط العراقي حميد السعدي، ومنحوتة "ومن يتقِ الله يجعل له مخرجاً" للفنان ناصر السالم من مقتنيات مؤسسة بارجيل للفنون.

ويُثري المعرض ذائقة الزوار بإرث رواد الخط العربي عبر صور من مكتبة ومتحف "رامبور رضا" بالهند لآيات من سورة البقرة منسوبة لابن مقلة وسورة الفاتحة منسوبة لياقوت المستعصمي، ومحاكاة لمصحفه وصفحات من مصحف ابن البواب مقدمة من مجمع القرآن الكريم بالشارقة، وطبعة حديثة صادرة عام 2015 عن جامعة الملك سعود لكتاب "جامع محاسن كتابة الكتاب ونزهة أولي البصائر والألباب" لمحمد بن حسن الطيبي بنماذج لأسلوب ابن البواب مع لوحة محاكاة لخالد الجلاف، إلى جانب تجارب تطبيقية وتفاعلية تشمل "طاولة النقطة والقلم" و"طاولة كتابة الحروف" المزودة بشروحات رقمية للخطاط علي الحمادي، وفيديو بالذكاء الاصطناعي عن مسيرة ابن مقلة ومقطعين تعليميين لخالد الجلاف، فضلاً عن برنامج متنوع من الورش والأنشطة الفنية للأطفال والشباب ينظمه "بيت الحكمة" بالتعاون مع الدائرة والجهات المتخصصة طوال فترة المعرض.