طقس الغد غائم مع توقعات بسقوط أمطار على مناطق متفرقة

أبوظبي في 11 نوفمبر /وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً يتخللها بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة على فترات قد تكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق، مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س.

والخليج العربي يكون مضطرب الموج إلى شديد الأضطراب أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 13:46 والمد الثاني 03:57 والجزرالأول عند الساعة 21:08 والجزر الثاني عند الساعة 07:50.

وبحر عمان متوسط إلى مضطرب الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 10:08 والمد الثاني 00:03

الجزر الأول عند الساعة 16:54.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 25 80 20

دبي 31 26 70 40

الشارقة 32 25 75 25

عجمان 31 24 75 35

أم القيوين 31 26 75 25

رأس الخيمة 31 25 80 25

الفجيرة 33 27 70 25

العين 33 24 70 25

ليوا 31 23 75 25

الرويس 28 26 80 40

السلع 29 23 80 40

دلما 29 24 80 55

طنب الكبرى/ الصغرى 30 25 80 45

أبو موسى 29 24 75 50