"الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة 2026" يستقطب 14,377 زائرا بدبي

دبي في 11 نوفمبر / وام / استقطب معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة 2026، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر الجاري بالتزامن مع معارض "جلفود للتصنيع" و"جلف هوست" و"العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط"، نحو 14,377 زائراً تجارياً بمشاركة 280 عارضاً من 37 دولة جمعوا مصنعين وموردين عالميين مع ممثلي شركات التجزئة والجملة والتجارة الإلكترونية والضيافة والتوزيع لتعزيز الشراكات التجارية عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الغذائية.

وأعلن المنظمون إقامة الدورة العشرين من 14 إلى 16 سبتمبر 2027 قبيل الموسم التجاري للربع الأخير من العام، تحت شعار "الاتجاهات العالمية المقبلة للنكهات" مع توسعة المعرض ليشغل ست قاعات وتضمينه مؤتمرات وجلسات متخصصة وعروض ابتكارات وفعاليات تدعم التوسع التجاري.

وشهدت الدورة استعراض منتجات مبتكرة تواكب تفضيلات المستهلكين والطلب المتزايد على الأغذية الصحية، شملت المخبوزات النباتية والمعززة بالبروتين، والحلويات الوظيفية الخالية من السكر، والشوكولاتة الفاخرة، والوجبات الخفيفة المالحة، إلى جانب مناقشة "قمة فودتك" المصاحبة بمشاركة شركات عالمية منها "فيريرو" و"نستله" و"موندليز" و"مارس" أحدث توجهات الصناعة والتركيبات الغذائية الوظيفية وفرص النمو المستدام بالمنطقة، وتكريم الفائزين بجوائز الابتكار السنوية التي حصدتها شركة "أرتيون غريك فودز" عن أفضل منتج شوكولاتة، و"فريزيكس" عن أفضل منتج حلويات صلبة وطرية، و"بريستيج" عن أفضل وجبة خفيفة صحية ووظيفية.

وأكد مارك نابير، نائب الرئيس لمعرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة في شركة "إن دي"، تسجيل دورة العام الجاري مستويات مشاركة وإقبال فاقت التوقعات لبناء شراكات جديدة بما يعكس ثقة مجتمع الأعمال العالمي بسوق المنطقة ومكانة دبي مركزاً للتجارة والفعاليات الدولية، فيما شدد دينيس ستيكر، النائب الأول للرئيس في "كولنميسه"، على أهمية الحدث في ربط المصنعين العالميين بالمشترين من الشرق الأوسط وخارجها، مشيراً إلى أن الدورة العشرين ستشهد توسيع الفرص التجارية وزيادة تنوع المعروضات.