"بريسايت" ترفع صافي أرباحها 31 % في الربع الثالث.. و23.5% إلى 395.2 مليون درهم خلال 9 أشهر

أبوظبي في 11 نوفمبر / وام / سجلت شركة "بريسايت إيه آي القابضة المحدودة"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التطبيقي للأنظمة الذكية، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX: PRESIGHT)، نموا في صافي ربحها بعد الضريبة بنسبة 31.0 % خلال الربع الثالث من عام 2026 ليصل إلى 144.5 مليون درهم، وبنسبة 23.5 % خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2026 ليبلغ 395.2 مليون درهم، مدفوعة بالتوزيع الإيجابي للإيرادات والإدارة المنضبطة للتكاليف.

وواصلت الشركة تنفيذ إستراتيجيتها لترسيخ ريادتها في الذكاء الاصطناعي السيادي بدولة الإمارات، حيث ارتفعت إيرادات الربع الثالث بنسبة 14.7 % على أساس سنوي إلى 749.2 مليون درهم، ونمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 27.7 % إلى 168.3 مليون درهم مع ارتفاع هامشها إلى 22.5 % مقارنة بـ 20.2 % في الربع الثالث من 2025، بينما زادت إيرادات التسعة أشهر بنسبة 23.6 % إلى 2.15 مليار درهم، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 24.8 % إلى 471.0 مليون درهم.

وجاء نمو إيرادات الربع الثالث مدعوما بتنفيذ برامج السلامة العامة الوطنية المجددة في الربع الثاني من 2026، ومواصلة شركة "AIQ" نشر منصة "ENERGYai" في عمليات الاستكشاف والإنتاج التابعة لـ "أدنوك" محققة إيرادات بقيمة 184.9 مليون درهم تعادل 24.7 % من إيرادات المجموعة بالربع الثالث، إلى جانب استمرار المشاريع متعددة السنوات في كازاخستان وألبانيا والأردن وأفريقيا؛ وشكلت العقود متعددة السنوات 98.7 % من إيرادات الربع الثالث مقارنة بـ 76.3 % في الفترة ذاتها من العام السابق، فيما ارتفعت محفظة الطلبات المجدولة بنسبة 19.4 % على أساس سنوي لتصل إلى 4.41 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2026، وحافظت الشركة على ميزانية عمومية خالية من الديون مع نقد وما في حكمه بقيمة 2.0 مليار درهم.

وعززت "بريسايت" شراكاتها الحكومية في الإمارات دعما لتحول أبوظبي نحو نموذج حكومي قائم على الذكاء الاصطناعي عبر توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي السيادي والقائم على الوكلاء، وإبرام اتفاقيتين حكوميتين لدعم السلامة والأمن العام، واتفاقية تعاون إستراتيجي مع مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة، وتنظيم النسخة الأولى من "منتدى المستقبل" في أبوظبي بمشاركة 12 شركة عالمية من الدفعة الثانية لبرنامج "فيوتشرسايت"، فيما أحرزت "AIQ" تقدما في تطوير نظام التشغيل "جينيسيس" لقطاع الطاقة وتنفيذ مشاريع تجريبية في الكويت والهند وماليزيا وفيتنام، بالتزامن مع بدء أول نشر تجاري دولي لحلولها في الهند والتقدم في برامج تجريبية بـ 8 أسواق إضافية خارج الدولة.

ودوليا، وقعت "بريسايت" في كازاخستان مذكرة تفاهم مع وزارة الذكاء الاصطناعي و"كازاخ تيليكوم"، وخطاب نوايا مع وزارة النقل، وعقدا طويل الأمد مع مطار نور سلطان نزارباييف الدولي لتطوير وتشغيل منصة "مطار أستانا الرقمي الذكي"، وأبرمت في كوريا الجنوبية مذكرتي تفاهم مع مسرّعة الأعمال والعلوم في مقاطعة غيونغي وشركة "ديتونيك"، كما وقعت في أكتوبر 2026 مذكرة تفاهم مع وزارة الحوكمة الرقمية في اليونان ضمن استراتيجيتها "الدخول والتوسع" في منطقة البلقان والأسواق الخاضعة للأطر التنظيمية للاتحاد الأوروبي.

وأكد توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة "بريسايت"، أن الانضباط التشغيلي والمالي عزز قدرة الشركة على تحقيق نتائج قوية للعام بأكمله وتوسيع تقنياتها محلياً في مجالات حكومية وقطاعات بنية تحتية حيوية جديدة، بالتوازي مع التوسع الدولي لمعالجة التحديات الوطنية والقطاعية المعقدة وتحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين، وذلك في وقت تتوقع فيه الشركة بقاء إيراداتها وأرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي ربحها لعام 2026 ضمن النطاق المتوسط إلى الأعلى من توقعات المحللين، مجددة تأكيد مستهدفاتها للنمو العضوي للفترة 2025-2029 بتحقيق معدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 20 % و25 % للإيرادات، وبين 23 % و28 % للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وبين 21 % و26 % لصافي الربح بعد الضريبة.