أكاديمية شرطة دبي تشارك بمعرض الشارقة للكتاب

دبي في 11 نوفمبر/وام/ تشارك أكاديمية شرطة دبي، للعام الثاني على التوالي، في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026 بهدف نشر الثقافة القانونية والشرطية، وتعزيز دورها في دعم البحث العلمي وإثراء المعرفة الأمنية.

وتشهد مشاركة الأكاديمية هذا العام توسعاً في نطاق إصداراتها المعروضة مقارنة بالعام الماضي، إذ يضم جناحها مجموعة من المؤلفات العلمية والأكاديمية المتخصصة في المجالات القانونية والشرطية والأمنية، تشمل التحقيق الجنائي، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، والشرطة المجتمعية، وإدارة الأزمات الأمنية، إلى جانب دراسات ومؤلفات قانونية متخصصة.

وتعرض الأكاديمية أيضا مجموعة من أعداد مجلة «الأمن والقانون»، أحد إصداراتها العلمية المتخصصة في نشر البحوث والدراسات القانونية والأمنية، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الباحثين والأكاديميين والمختصين.

ويتيح جناح الأكاديمية للزوار الاطلاع على المخطط المستقبلي لمشروع أكاديمية شرطة دبي الجديد، من خلال عرض مرئي يستعرض التصور العام للمشروع ومرافقه، في إطار جهودها لتطوير البيئة التعليمية والتدريبية ومواكبة أحدث التوجهات في التعليم والتأهيل الشرطي.

وأكد العميد الدكتور سلطان الجمال، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، أن مشاركة الأكاديمية في المعرض تعكس التزامها بدورها العلمي والمعرفي، وحرصها على تعزيز التواصل مع المجتمع والمؤسسات الأكاديمية والثقافية، وإعداد الكفاءات الشرطية والأمنية ونشر المعرفة المتخصصة.

وقال إن التحولات المتسارعة تفرض على رجل الشرطة امتلاك وعي يتجاوز حدود تخصصه، والقدرة على التحليل والتفكير النقدي واستيعاب المتغيرات، مؤكداً حرص الأكاديمية على ترسيخ القراءة والتعلم المستمر ركيزتين لبناء الشخصية الشرطية، وتعزيز قدرتها على اتخاذ القرارات السليمة والتعامل بكفاءة مع مختلف المواقف والتحديات.

ويشارك عدد من الطلبة المرشحين بالأكاديمية في استقبال زوار الجناح والتعريف بالإصدارات العلمية والمحتوى المعروض، إلى جانب تقديم شرح حول مشروع الأكاديمية الجديد والإجابة عن استفسارات الجمهور، بما يسهم في تنمية مهاراتهم في التواصل والتفاعل المجتمعي