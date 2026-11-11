"القمر الاصطناعي العربي 813" يجتاز بنجاح مراجعة تقييم ما بعد الإطلاق بتمويل من "الإمارات للفضاء"

أبوظبي في 11 نوفمبر/ وام / اجتاز "القمر الاصطناعي العربي 813"، أول قمر اصطناعي عربي مشترك مخصص لرصد الأرض والدراسات البيئية والمناخية، مراجعة تقييم ما بعد الإطلاق، محققا إنجازا بارزا في مسيرة المهمة التي تمولها وكالة الإمارات للفضاء وتجمع خبرات 14 دولة ضمن "المجموعة العربية للتعاون الفضائي"، بهدف تعزيز التعاون العلمي الإقليمي وتطوير قدرات رصد الأرض في العالم العربي وتوسيع نطاق استفادة الدول المشاركة من بياناتها.

وطور القمر بقيادة المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات العربية المتحدة، الذي سيتولى تشغيله من مقره في مدينة العين، بما يجسد تنامي قدرات الدولة وتكاملها في جميع مراحل دورة حياة الأقمار الاصطناعية بدءاً من التطوير والاختبار وصولاً إلى الإطلاق والتشغيل، ويعكس تقدمها المتواصل في ترسيخ الخبرات التقنية الوطنية، وتطوير الإمكانات الفضائية السيادية، وتعزيز قدرتها على إدارة المهمات الفضائية المعقدة.

وأكد سعادة المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، أن نجاح "القمر الاصطناعي العربي 813" في اجتياز مراجعة تقييم ما بعد الإطلاق يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العربي في قطاع الفضاء وترجمة القدرات المشتركة إلى قيمة علمية واقتصادية ملموسة، مبرهنا على ما يمكن تحقيقه حين تتضافر الخبرات والموارد العربية بالتوازي مع بناء القدرات المتقدمة اللازمة لخدمة الأولويات الإقليمية المشتركة.

وأوضح أن أهمية رصد الأرض تتزايد في فهم التغيرات البيئية وإدارة الموارد الطبيعية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية، مشيرا إلى أن القمر سيسهم في توسيع نطاق الاستفادة من هذه القدرات، وتمكين الباحثين والمؤسسات العلمية، ودعم تطوير حلول عملية، في إنجاز يجسد التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الفضائي الإقليمي وضمان تحقيق الاستثمارات في الفضاء قيمة مستدامة على الأرض.

ويأتي استكمال تقييم ما بعد الإطلاق تتويجا للمراحل الفنية للمهمة وخطوة محورية نحو تحقيق أهدافها العلمية؛ إذ أُطلق القمر في 10 ديسمبر 2025 عقب اجتيازه برنامجاً شاملاً من الاختبارات في المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالعين، ليستكمل لاحقا مرحلة الإطلاق والعمليات المدارية ثم أعمال التهيئة للتشغيل، والتي تضمنت تقييمات فنية للتحقق من سلامته وأداء أنظمته وأجهزته العلمية في ظروف الفضاء الفعلية، والتقاط عدد من الصور لأغراض الاختبار والمعايرة أثبتت كفاءة قدراته على التصوير.

وصمم القمر لدعم حزمة من التطبيقات الحيوية تشمل الزراعة الدقيقة، وإدارة الموارد المائية، والرصد البيئي والمناخي، والدراسات البحرية والساحلية، وإدارة مخاطر الكوارث، ورسم الخرائط الجيولوجية، فضلا عن إتاحة بياناته العلمية للدول الأعضاء في "المجموعة العربية للتعاون الفضائي" لدعم الأبحاث المشتركة وتبادل المعرفة، وتطوير خبرات المنطقة في هندسة الأقمار الاصطناعية ورصد الأرض والبحث العلمي القائم على التقنيات الفضائية لمعالجة التحديات المشتركة.

ويضم "القمر الاصطناعي العربي 813" ثلاثة أجهزة علمية متكاملة الوظائف لتحليل سطح الأرض بدقة وتفصيل ومساعدة الباحثين على رصد التغيرات البيئية وتقييم الموارد الطبيعية ومواجهة تحديات المناخ والاستدامة؛ تشمل جهاز تصوير فائق الأطياف (Hyperspectral Imager HSI) يلتقط البيانات عبر 205 نطاقات طيفية لتحليل دقيق لخصائص سطح الأرض، يتكامل مع كاميرا التصوير أحادي النطاق واسع الطيف البانكروماتية (Panchromatic Camera - PAN) المثالية للتطبيقات التي تتطلب وضوحاً بصرياً عالياً مثل الخرائط التفصيلية وكشف المعالم السطحية، إلى جانب مقياس استقطاب الغلاف الجوي (Atmospheric Polarimeter - AP) الداعم لعمليات تصحيح تأثيرات الغلاف الجوي في البيانات على متن القمر لتعزيز الاستفادة العلمية من مخرجات الرصد.