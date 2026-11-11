1.4469 مليار دولار أمريكي إجمالي إيرادات "دبي لصناعات الطيران" خلال 9 أشهر

دبي في 11 نوفمبر /وام/ أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة" الشركة العالمية المتخصصة في خدمات الطيران اليوم نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026.

ووفق النتائج فقد حققت دبي لصناعات الطيران نموا في إجمالي الإيرادات بنسبة 13.2 بالمائة لتصل إلى 1.4469 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 1.2777 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وارتفعت الأرباح قبل الضرائب والبنود الاستثنائية إلى 370.7 مليون دولار مقابل 340.8 مليون دولار فيما بلغ التدفق النقدي التشغيلي 1.0881 مليار دولار مقارنة مع 1.1274 مليار دولار.

وسجل هامش الربح المعدل قبل الضرائب 25.6% ومعدل العائد على حقوق الملكية قبل الضرائب 11.8 بالمائة.

وبلغ إجمالي أصول الشركة 26.8343 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026 مقابل 16.5477 مليار دولار بنهاية 2025 فيما وصل صافي القروض والاقتراضات إلى 16.7513 مليار دولار والسيولة المتاحة إلى 5.5985 مليار دولار.

وعلى صعيد العمليات أتمت الشركة الاستحواذ على "ماكواري إيرفاينانس ليمتد" بقيمة 9 مليارات دولار وشمل 290 طائرة منها 272 مملوكة و18 مدارة.

وباعت الشركة 58 طائرة ووقعت 195 اتفاقية تأجير وتمديد وتعديل وبلغ إجمالي الطائرات المملوكة والمدارة وقيد الطلب 983 طائرة.

وسجل قسم الهندسة نحو 900 ألف ساعة عمل محجوزة وأنجز أكثر من 170 فحصا فيما أعلنت الشركة عن صفقة شراء وإعادة تأجير أربع طائرات شحن من طراز "بوينغ 777F" مع الخطوط السعودية.

وقال فيروز تارابور الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران إن الشركة أنجزت في نهاية يوليو الماضي صفقة الاستحواذ على ماكواري إيرفاينانس MAF التي سبق الإعلان عنها ليرتفع بذلك إجمالي أسطولنا من الطائرات المملوكة والمدارة وقيد الطلب إلى نحو 1000 طائرة أي ما يعادل ضعف حجمه قبل 24 شهراً وبأسطولنا المملوك البالغ 716 طائرة نحتل اليوم المرتبة الثانية عالمياً بين شركات تأجير الطائرات.

وأضاف أن الاستحواذ على MAF إلى جانب التفويضات التي سبق الإعلان عنها من "بلاكستون" و"نيوبرغر" يمنحنا قدرة أكبر بكثير على تقديم حلول أكثر تكاملاً لعملائنا من شركات الطيران ويعمّق أيضا حوارنا مع الموردين ويوسّع شبكة علاقاتنا في السوق وبنجاح تنفيذ هذه التفويضات نكون على المسار الصحيح لبلوغ أسطول مجمّع يقارب 1300 طائرة.

وأوضح أنه بعد إتمام صفقة (MAF) لا تزال مؤشرات السيولة وكفاية رأس المال قوية وهو ما يعكس التزامنا تجاه أصحاب المصلحة بأن تكون الصفقات الكبرى مدعومة برأس المال الكافي ومموّلة بالكامل منذ يوم الإغلاق واكتمل دمج MAF من الناحية الوظيفية ونتوقع إنجازه بالكامل بنهاية نوفمبر 2026.