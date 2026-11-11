كأول مبنى في العالم.. "الشراع" مقر "كهرباء دبي" يحصد التصنيف الماسي ضمن برنامج "سباير للمباني الذكية"

دبي في 11 نوفمبر / وام / حقق مبنى "الشراع"، المقر الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي وأعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم والحاصل على المستوى البلاتيني لشهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) لفئة الإنشاءات الجديدة من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء (USGBC)، التصنيف الماسي المعتمد ضمن برنامج "سباير للمباني الذكية" وعلامة "يو إل المعتمدة" الذي طورته منظمة "يو إل سولوشنز" العالمية بالتعاون مع "رابطة قطاع الاتصالات"، ليصبح أول مبنى في العالم ينال هذا التصنيف الأعلى في البرنامج، مؤكدا ريادة الهيئة في البنية التحتية الذكية والمرنة وتكامل أنظمة المبنى في مجالات الطاقة والحياة وسلامة العقار والصحة والرفاهية والأمن السيبراني والاتصال والاستدامة.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن مبنى "الشراع" الذي دشنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعكس النموذج العالمي لإمارة دبي في استشراف المستقبل عبر حلول ذكية وتوظيف الذكاء الاصطناعي للارتقاء بجودة الحياة، ويشكل أيقونة معمارية عالمية تجسد ريادة الإمارة في الابتكار والاستدامة وكفاءة الطاقة والتحول الرقمي، مشيرا إلى أن هذا التصنيف يعكس نضج نموذج "الشراع" المعتمد على البيانات والتحليلات والأتمتة لتحسين كفاءة العمليات والتكاليف المرتبطة بشاغليه، وتعزيز الجاهزية لصناعة نماذج مستدامة وتنافسية للعمل الحكومي.

ويجسد التصنيف الماسي تطور منظومات إدارة الطاقة والأتمتة وأمن الاتصال وحوكمة الأمن السيبراني وإدارة الأصول والاستجابة للطلب وموارد الطاقة الموزعة، وتوظيف تقنية التوأم الرقمي المدمجة لنمذجة معلومات البناء وإنترنت الأشياء وتحليلات البيانات والمراقبة التنبؤية؛ إذ يضم المبنى منظومة إدراكية ذاتية التعلّم والتكيّف تعيد تعريف بيئة العمل الحكومي عبر أكثر من 110 آلاف مستشعر ذكي، وأكثر من 1500 نقطة وصول لاسلكية، وأكثر من 3200 جهاز شبكي، تتكامل جميعها عبر تطبيق "الشراع" الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي كواجهة تحكم موحدة لنحو 100 نظام مستقل تدير الموارد تلقائياً وفق الاستخدام الفعلي وتدعم الصيانة الاستباقية وصحة الموظفين.