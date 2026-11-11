"طرق دبي" تطلق "بطاقة دبي للطلبة" الموحدة للنقل العام والهوية الطلابية وأكثر من 150 ألف ميزة في 130 دولة

دبي في 11 نوفمبر / وام / أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة التابعين لمجموعة تيكوم، وجمعية بطاقة هوية الطالب الدولية (ISIC)، "بطاقة دبي للطلبة" الجديدة لتطوير حلول تنقل متكاملة تدعم منظومة التعليم وترسخ مكانة دبي وجهة عالمية لاستقطاب المواهب.

وأوضح أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، أن المبادرة التي تطبق على مراحل مع إتاحة تقديم طلبات مشاركة المؤسسات التعليمية عبر الموقع الإلكتروني (www.dubaistudentcard.ae)، تجمع ثلاث وظائف أساسية وتوفر مزايا ضمن أربعة مجالات رئيسة، تشمل إثبات الهوية الطلابية داخل الحرم الجامعي والمدرسي للمؤسسات المشاركة، والاستفادة من خدمات النقل العام عبر بطاقة "نول" بخصومات على تعرفة الطلبة تصل إلى 50% لتشجيع الأجيال القادمة على اعتماد النقل العام وبناء منظومة حضرية مستدامة، إلى جانب عروض وخصومات مخصصة للطلبة في مختلف أنحاء الإمارات، وحمل صفة طالب معترف بها دولياً عبر شبكة (ISIC) تمنحهم أكثر من 150 ألف ميزة وعرض في أكثر من 130 دولة بمجالات السفر والإقامة والمطاعم والترفيه والتسوّق والتعليم.

وأكد الدكتور سعيد مبارك خرباش، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، أن البطاقة تضع المتعلّم في صميم التجربة الطلابية بجمعها التعليم والتنقّل والخدمات والفرص تماشياً مع "إستراتيجية التعليم 33" لبناء منظومة تعليمية مستعدة للمستقبل تتيح التعلّم والاستكشاف والتميّز داخل الإمارة وخارجها، فيما أشار مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة، إلى أنها تجسّد التزام المجموعة بتوفير منظومة تعليمية عالمية تدعم مؤسسات التعليم العالي وتنمي الكفاءات عبر حل متكامل للهوية والتنقّل والمزايا الحصرية، بينما لفت ماثيو إيست، الرئيس التنفيذي لمجموعة "GTS ALIVE" وجمعية بطاقة هوية الطالب الدولية، إلى أن دمج بطاقة (ISIC) يلبي تطلعات طلبة اليوم نحو هوية تتجاوز حدود الحرم الجامعي وتربطهم بشبكة عالمية من الفرص والتجارب.