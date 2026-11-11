الاتحاد النسائي يستعرض دور المرأة الإماراتية في صون التراث بمهرجان التمور الأردنية

عمّان في 11 نوفمبر/وام/ سلط الاتحاد النسائي العام الضوء على دور المرأة الإماراتية في صون الموروث الثقافي واستدامة الحرف التقليدية وتطويرها خلال مشاركته في المهرجان الدولي الثامن للتمور الأردنية 2026 الذي تستضيفه العاصمة الأردنية عمّان عبر جناح يضم مجموعة من المشغولات اليدوية والمنتجات التراثية المستوحاة من النخلة.

وأكدت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد أن المشاركة في المهرجان تأتي ترجمة لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك " أم الإمارات " رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية واهتمام سموها المستمر بتمكين المرأة الإماراتية وإبراز دورها المحوري في صون الموروث الشعبي وترسيخ الهوية الوطنية.

وأوضحت سعادتها أن التعاون المستمر مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي يعكس تكامل جهود المؤسسات الوطنية في الحفاظ على التراث الإماراتي، مشيرة إلى أن المهرجان يمثل منصة لتبادل الخبرات والمعارف مع المتخصصين، والتعريف بإبداعات المرأة الإماراتية وإسهاماتها في مجالات الزراعة والاستدامة.

وأكدت حرص الاتحاد النسائي العام على المشاركة الفاعلة في الفعاليات التي تسلط الضوء على الإرث الإماراتي، بما يسهم في صونه وتطويره ونقله إلى الأجيال القادمة.

من جانبها أكدت عائشة الرميثي خبير دراسات المرأة الإماراتية في الاتحاد النسائي العام أن المشاركة في المهرجان تبرز دور المرأة الإماراتية في صون الموروث الثقافي وتطوير الحرف التقليدية وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية مستدامة.

وقالت الرميثي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام " إن جناح الاتحاد يستعرض مجموعة من المشغولات اليدوية المصنوعة من سعف النخيل والخوص تشمل الحقائب ومنتجات حرفية تجمع بين أصالة التراث والتصاميم العصرية بما يعكس إبداع المرأة الإماراتية في الحفاظ على الحرف التقليدية وتطويرها