اقتصادية عجمان تعزز خدماتها بـ5 مبادرات ضمن برنامج خدمات الجيل القادم

عجمان في 11 نوفمبر/وام/ أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن خمس مبادرات وخدمات نوعية ضمن الدورة الثانية من برنامج خدمات الجيل القادم في خطوة تعكس التزامها بتطوير منظومة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتعزيز الابتكار والاستباقية بما يسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين ودعم تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة.

تتوزع المبادرات على خمس فئات رئيسية تشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في تصفير البيروقراطية وتصفير البيروقراطية لتسهيل حياة الناس وتصفير البيروقراطية الحكومية على قطاع الأعمال وأفضل باقة لخدمات متكاملة واستباقية والخدمات الحكومية المقدمة للحكومة

تستهدف المبادرات الخمس تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الرخص الاقتصادية والمستهلكين والجهات الحكومية من خلال حلول رقمية وخدمات متكاملة تسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز جودة الخدمات الحكومية.

وأكد سعادة سيف أحمد السويدي مدير عام الدائرة أن الدورة الثانية من برنامج خدمات الجيل القادم تمثل خطوة متقدمة في مسيرة التحول الحكومي وتعكس حرص الدائرة على تطوير خدمات أكثر كفاءة ومرونة واستباقية تستجيب لاحتياجات المتعاملين وتواكب تطلعاتهم.

وقال سعادته إن اقتصادية عجمان تواصل ترسيخ تصفير البيروقراطية و تعتمده نهجاً مؤسسياً يتجاوز اختصار الإجراءات إلى إعادة تصميم الخدمات وتطوير تجربة المتعامل بصورة متكاملة مشيرا إلى أن هذه المبادرات تستهدف توظيف الابتكار والتقنيات الذكية وتعزيز الاستباقية والتكامل الحكومي والمشاركة المجتمعية بما يتيح خدمات أكثر سهولة وكفاءة ويدعم نمو الأعمال ويحفظ حقوق المتعاملين ويسهم في تعزيز تنافسية إمارة عجمان واستدامة نموها الاقتصادي.

و تبرز فئة توظيف الذكاء الاصطناعي في تصفير البيروقراطية خدمة تجديد الرخص التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI) التي تسهم في أتمتة إجراءات التجديد وتعزيز التكامل الرقمي من خلال التحقق من البيانات وتبسيط المتطلبات وتقليل التدخل اليدوي بما يتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم بكفاءة وسهولة أكبر دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة.

وتشمل فئة تصفير البيروقراطية لتسهيل حياة الناس خدمة "نضمن حقوقك" الخاصة بشكاوى حماية المستهلك التي تسهم في تسهيل تقديم الشكاوى ومتابعتها إلكترونياً وتعزيز حماية حقوق المستهلكين .

فيما تدعم خدمة المحادثة الآلية عبر تطبيق واتساب تقديم الشكاوى وإرفاق المستندات ومتابعتها بما يعزز سهولة الوصول إلى خدمات حماية المستهلك ويرتقي بتجربة المتعاملين.

وفي فئة تصفير البيروقراطية الحكومية على قطاع الأعمال تبرز خدمتا "إصدار الرخصة التجارية (الأفرع)" و"استثمر في عجمان" في إطار جهود الدائرة لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية .

وتتيح خدمة إصدار الرخصة التجارية للأفرع للمستثمرين وأصحاب الأعمال توسيع أنشطتهم إلى إمارة عجمان بسهولة أكبر من خلال الربط الإلكتروني مع السجل الاقتصادي للتحقق من بيانات المنشأة الأم وتقليل متطلبات تقديم المستندات المتاحة إلكترونياً مع توفير قنوات متعددة لإنجاز المعاملات تشمل الموقع الإلكتروني للدائرة وتطبيق "عجمان ون" ومراكز الخدمة المعتمدة

وفي فئة أفضل باقة لخدمات متكاملة واستباقية تبرز خدمة "امتياز" المرتبطة ببرنامجي "تعزيز" و" ريادة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية من المنازل" لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار جهود الدائرة لتمكين رواد الأعمال وتقديم خدمات وتسهيلات متكاملة تسهم في دعم استدامة المشاريع وتعزيز نموها .

وتشمل هذه الجهود توفير الحوافز والتسهيلات وفق الشروط المعتمدة وإتاحة فرص التدريب والاستشارات والمشاركة في المعارض بما يسهم في تشجيع ريادة الأعمال وتنمية الأنشطة الاقتصادية.

وضمن فئة الخدمات الحكومية المقدمة للحكومة تبرز خدمة "منصة سداد" التي تأتي في إطار جهود الدائرة لتعزيز التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية وتطوير آليات تقديم الخدمات المشتركة بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز جودة الخدمات الحكومية.

وتؤكد هذه المبادرات مواصلة دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان جهودها لتطوير خدمات حكومية مبتكرة ومتكاملة ترتكز على تبسيط الإجراءات وتعزيز الكفاءة والاستباقية والتكامل الحكومي بما يسهم في رفع مستوى رضا المتعاملين وتحفيز النشاط الاقتصادي وترسيخ مكانة عجمان وجهة جاذبة للاستثمار والأعمال

وام / يعقوب العوضي