برعاية ولي عهد رأس الخيمة.. انطلاق البطولة الآسيوية المفتوحة للخماسي الحديث غداً

رأس الخيمة في 11 نوفمبر /وام/ تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ، تنطلق غداً منافسات البطولة الآسيوية المفتوحة للبياثل والترياثل والليزر رن، التي تستضيفها دولة الإمارات للمرة الأولى، وينظمها اتحاد الإمارات للخماسي الحديث على شاطئ الفلامنجو في رأس الخيمة، بمشاركة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 10 دول، وتستمر حتى 15 نوفمبر الجاري.

ويتم تنظيم حفل الافتتاح الرسمي في الرابعة من عصر غد، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية وممثلي الجهات المنظمة والوفود المشاركة، فيما تبدأ المنافسات بمسابقة الليزر رن، على أن تقام منافسات الترياثل يوم الجمعة، وتختتم يومي السبت والأحد بمنافسات البياثل.

ويشارك في البطولة لاعبون ولاعبات من الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، ولبنان، وسوريا، والهند، ونيبال، وبنغلاديش، والفلبين، ويتنافسون في ثلاث مسابقات رئيسية هي الليزر رن، والترياثل، والبياثل.

وأكدت الدكتورة هدى المطروشي، رئيسة مجلس إدارة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، أن استضافة البطولة للمرة الأولى في دولة الإمارات تمثل محطة مهمة في مسيرة اللعبة، وتعكس الثقة بالقدرات التنظيمية للدولة، مشيرة إلى أن البطولة تتيح للاعبين الإماراتيين فرصة الاحتكاك بمستويات آسيوية متنوعة، وتسهم في توسيع قاعدة ممارسي الخماسي الحديث.

وعلى هامش البطولة، تختتم غداً في دبي دورة الحكام الدولية للخماسي الحديث، التي ينظمها اتحاد الإمارات للخماسي الحديث بمشاركة 59 دارساً ودارسة من سبع دول، ضمن المستويات التحكيمية الأول والثاني والثالث، بإشراف المحاضر الدولي ميشيل دي بيراردينو، وذلك بهدف تطوير الكوادر التحكيمية ورفع جاهزيتها لإدارة المنافسات وفق أحدث اللوائح والمعايير الدولية.