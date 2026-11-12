المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع يعرف بمسيرة مؤسساته وبرامجها المجتمعية

الشارقة في 12 نوفمبر/ وام/ نظّم المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع مساء أمس "لقاء الإعلاميين" في ميدان الرولة بالشارقة بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية وصنّاع المحتوى وفرق الاتصال والإعلام في مؤسسات مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، بهدف تعزيز التواصل المباشر والتعريف بمسيرة المؤسسات وبرامجها، وفتح فرص للتعاون في تقديم القصص الإنسانية والتجارب المجتمعية التي تحتضنها.

وجاء اختيار ميدان الرولة ليربط حكاية المكان بلقاء الإعلاميين ودورهم في رواية حكايات المجتمع ونقلها إلى جمهور أوسع، مستلهماً ما مثّلته شجرة الرولة من ملتقى لأهالي الشارقة يجمعهم ويتيح لهم تبادل الأخبار ومشاركة تفاصيل حياتهم..

وقالت سعادة الدكتورة أسماء حسّوني مديرة المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، إن شجرة الرولة كانت تجمع الناس في مكان واحد يتبادلون تحتها الأخبار والحكايات ويتعرّفون إلى أحوال بعضهم بعضاً، واليوم نملك أدوات إعلامية تصل إلى جمهور أوسع وتتجاوز حدود المكان وتحمل قدرة أكبر على التأثير في الأفكار والسلوك، ومع هذه القدرة تتسع مسؤوليتنا في اختيار ما نقدّمه للناس وفي توظيف الكلمة والصورة لبناء الوعي وتعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية وإبراز التجارب التي يمكن أن يستفيد منها الآخرون.

وأضافت أن رسالة المكتب تستند إلى توجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع وحرص سموها على أن تكون الأسرة واحتياجاتها وتماسكها في صميم عمل مؤسساتنا، ومن هنا تأتي أهمية هذا اللقاء فهو يقرّب شركاءنا الإعلاميين من هذه المؤسسات ومن الناس الذين تخدمهم ويفتح المجال لفهم أعمق لقضاياهم وتطلعاتهم.

وقالت: "ندعو الإعلاميين شركاءنا في الكلمة والمسؤولية إلى مشاركتنا في تسليط الضوء على ما يمسّ حياة الأسرة والمجتمع وطرح الأسئلة التي تكشف احتياجاتهما ورواية القصص التي تعكس واقعهما وتُسهم في تطويره، ونتطلع إلى أن يستمر هذا التواصل بعد اللقاء وأن يجد كل إعلامي قناة مباشرة إلى مؤسسات المجلس يحصل عبرها على المعلومة الموثوقة ويطرح أفكاره ومقترحاته، فهذه العلاقة تتيح لنا أن نعمل معاً على تقديم محتوى قريب من الناس يساعدهم على الاستفادة من البرامج والخدمات المتاحة ويُبرز أثر الجهود المبذولة في حياتهم".

وتضمّن اللقاء عرضاً لدور المكتب الإعلامي في ترجمة توجيهات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي إلى رسائل إعلامية تعكس رؤية الشارقة وقيمها والتعريف بجهوده في تطوير الأداء الإعلامي لمؤسسات المجلس وتوحيد رسائلها وبناء قدراتها من خلال التخطيط والتدريب والشراكات المهنية.

وسلّط اللقاء الضوء على مسيرة العمل المجتمعي في الشارقة الممتدة لأكثر من أربعة عقود وما تحمله من قصص تأسيس وتجارب إنسانية تستحق التوثيق والتناول الإعلامي، ودعا الإعلاميين إلى التعرّف على هذه المسيرة عن قرب واستكشاف الحكايات الكامنة وراء المبادرات والإنجازات وإبراز أثرها في حياة الأفراد والأسر.

كما عرّف المكتب الحضور بقنوات الحصول على الأخبار الرسمية والصور والمواد الإعلامية المعتمدة المتعلقة بسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وآلية تقديم طلبات التصاريح الخاصة باستخدام المحتوى المتعلق بسموها أو نشره.

وأتاح دليلاً للتواصل مع فرق الاتصال والإعلام في مؤسسات المجلس بما ييسّر الوصول إلى المعلومات ومتابعة فرص التعاون، وتم عقد لقاء مباشر بين الإعلاميين وممثلي المؤسسات تعرّفوا خلاله على برامجها وتجاربها وتبادلوا الأفكار حول فرص التعاون الإعلامي.

ويأتي اللقاء ضمن جهود المكتب في بناء الشراكات الاستراتيجية وتعزيز الحضور الإعلامي لمؤسسات المجلس من خلال علاقات مهنية مستدامة مع وسائل الإعلام تقوم على التواصل المستمر وتبادل المعلومات الموثوقة وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون والتنسيق الإعلامي المشترك.