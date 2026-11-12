"إمبريال كوليدج لندن للسكري" يسجل 3.9 مليون زيارة خلال 20 عاماً

أبوظبي في 12 نوفمبر /وام/ شهدت فعاليات الاحتفاء بمرور 20 عاماً على تأسيس مركز "إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء"، التابع لمجموعة "M42"، حضور الشيخة موزة بنت خليفة بن محمد آل نهيان، والشيخ زايد بن منصور بن طحنون بن محمد آل نهيان، وذلك ضمن فعاليات استعرضت مسيرة المركز وإسهاماته في تطوير رعاية السكري والغدد الصماء والبحث العلمي والتعليم الصحي في دولة الإمارات.

وسلطت المناسبة الضوء على تطور المركز منذ تأسيسه عام 2006، إذ سجل أكثر من 3.9 مليون زيارة للمرضى، وارتفع عدد كوادره إلى أكثر من 540 موظفاً وما يزيد على 75 طبيباً، مقارنة بـ36 موظفاً وثمانية أطباء عند انطلاقه، فيما استقبل خلال عامه الأول أكثر قليلاً من 800 مريض.

وشهدت الفعاليات مشاركة قيادات المركز ومجموعة "M42"، من بينهم ديميتريس مولافاسيليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "M42"، والدكتورة مي الجابر، الرئيس التنفيذي للرعاية الصحية الخارجية في المجموعة، والبروفيسورة مها بركات، إحدى القيادات المؤسسة للمركز، إلى جانب عدد من الضيوف.

وأكدت الشيخة موزة بنت خليفة بن محمد آل نهيان، خلال كلمتها في المؤتمر المصاحب للمناسبة، أن الوقاية من السكري وأمراض الغدد الصماء مسؤولية مجتمعية مشتركة، مشددة على أهمية البحث العلمي والابتكار في تحسين أساليب الوقاية والتشخيص والعلاج، كما أشادت بإسهامات المركز في تطوير الرعاية التخصصية على مدى عقدين.

من جانبها، قالت الدكتورة مي الجابر، إن تجاوز إجمالي زيارات المرضى 3.9 مليون زيارة، مقارنة باستقبال أكثر قليلاً من 800 مريض خلال العام الأول، يعكس حجم التطور الذي شهده المركز والثقة التي اكتسبها لدى المرضى وعائلاتهم، موضحة أن هذا التطور جاء نتيجة جهود الكوادر الطبية والإدارية والقادة الذين أسهموا في تأسيس المركز وتطوير خدماته، إلى جانب الشركاء الداعمين لمسيرته، مؤكدة مواصلة العمل على توسيع نطاق الرعاية التخصصية وتعزيز البحث والابتكار بما يسهم في تحسين النتائج الصحية للمرضى.

من ناحيتها قالت البروفيسورة مها بركات، إن تأسيس المركز عام 2006 استند إلى رؤية هدفت إلى تقديم أعلى معايير رعاية مرضى السكري في أبوظبي، من خلال الجمع بين الخبرات العالمية واحتياجات المجتمع، مشيرة إلى أن المركز تطور من رؤية تأسيسية إلى شبكة من المراكز المتخصصة التي تسهم في تطوير البحوث وتقديم الدعم للمرضى وعائلاتهم في مختلف أنحاء الدولة.

ومنذ انطلاقه، شهدت الخدمات التي يقدمها المركز توسعاً من الرعاية المتخصصة لمرضى السكري إلى خدمات متكاملة في مجالات السكري والغدد الصماء والتخصصات الطبية ذات الصلة، من خلال شبكة متنامية من المراكز في أبوظبي والعين والظفرة، بما في ذلك أحدث منشآته في منطقة غرب ياس.

وامتد هذا التطور إلى المجال البحثي، إذ ارتفع عدد الأبحاث المنشورة من بحث واحد عام 2006 إلى أكثر من 110 أبحاث، إلى جانب تقديم أكثر من 240 ملخصاً علمياً إلى مؤتمرات محلية ودولية خلال عام 2026.

وتضمنت فعاليات المناسبة حفل عشاء خاصاً بالذكرى العشرين، حضره الشيخ زايد بن منصور بن طحنون بن محمد آل نهيان، إلى جانب قيادات المركز ومجموعة "M42" وعدد من الضيوف، كما شهد عرض فيلم تذكاري وفقرات فنية بالرمال استعرضت مراحل تطور المركز، بدءاً من رؤيته التأسيسية وشراكته الدولية، وصولاً إلى توسع خدماته وإنجازاته البحثية وابتكاراته.

وفي إطار الاحتفاء بهذه المسيرة، نظم المركز بالتعاون مع مركز "هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء" المؤتمر السنوي الرابع للسكري والغدد الصماء، بمشاركة أكثر من 1,000 متخصص في الرعاية الصحية وخبراء إقليميين ودوليين، لتبادل أحدث التطورات في رعاية السكري والغدد الصماء ومناقشة الممارسات السريرية في هذا المجال.

وتضمن البرنامج العلمي مناقشات متخصصة وورش عمل سريرية وجلسات حوارية تناولت إدارة السكري، وصحة القلب والأوعية الدموية والكلى، والعلاج بالهرمونات البديلة، والغدد الصماء التناسلية، والكشف المبكر، والدعم النفسي والاجتماعي.

وتم عقد المؤتمر يومي 7 و8 نوفمبر الجاري في فندق الريتز- كارلتون أبوظبي، فيما تم تنظيم حفل العشاء الخاص بالذكرى العشرين يوم 7 نوفمبر في فندق إرث.