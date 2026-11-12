جناح "جائزة خليفة الدولية" يعزز الابتكار الزراعي والغذائي في مهرجان التمور الأردنية

عمّان في 12 نوفمبر/ وام/ يعزز جناح جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ضمن المهرجان الدولي الثامن للتمور الأردنية 2026، الابتكار الزراعي والغذائي من خلال مشاركات محلية ودولية متنوعة في مجالات إنتاج التمور وتصنيعها والبحث العلمي، بما يدعم تبادل الخبرات وتوسيع فرص التعاون والأسواق.

ويعكس الجناح، الذي تنظمه الجائزة التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة دورها في دعم المنتجين والمصنعين والمؤسسات البحثية وتوفير منصة للتواصل وبناء الشراكات وتبادل المعرفة بما يسهم في تطوير قطاع التمور وتعزيز تنافسيته واستدامته.

وأكد ممثلو شركات ومؤسسات مشاركة ضمن جناح الجائزة في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات / وام /، أهمية هذه المشاركات في التعريف بالمنتجات الوطنية وتبادل الخبرات والتجارب، واستكشاف فرص جديدة للتعاون التجاري والعلمي بين الدول المنتجة للتمور.

ويشهد الجناح مشاركة من جمهورية مصر العربية تضم عشر شركات منها ثماني شركات متخصصة في إنتاج التمور وتصنيعها إلى جانب شركتين تعملان في مجالات الفرز والتعبئة والتغليف بما يعكس تنوع الأنشطة والصناعات المرتبطة بهذا القطاع.

وأكد الدكتور محمد إسماعيل، مدير الدعم في مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي في مصر، أن المشاركة المصرية في المهرجان تشهد تطوراً متواصلاً من دورة إلى أخرى، مع تزايد أعداد الشركات المشاركة مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضح أن التمور المصرية عززت حضورها في الأسواق الأردنية، مع تنامي صادراتها إلى المملكة، إلى جانب استيراد صنف المجهول الأردني، بما يعكس تطور التبادل التجاري بين البلدين في قطاع التمور.

وأشار إلى أن المهرجان يوفر فرصة للتواصل المباشر بين المنتجين والمستوردين، وتبادل الخبرات في مجالات الإنتاج والتصنيع والتسويق، بما يسهم في تعزيز الشراكات التجارية وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق.

من جانبه أكد الدكتور محمد البلوشي المدير العام لمشروع "تمريز للتمور"، أن المشاركة ضمن جناح الجائزة تتيح التعريف بأصناف التمور الإماراتية ومنتجاتها التحويلية المستوحاة من التراث المحلي وتبادل الخبرات مع المنتجين والمتخصصين من مختلف الدول.

وأوضح أن المشروع انطلق عام 2024 بدءاً من المنزل بمشاركة أفراد الأسرة في مراحل إعداد التمور وفرزها وتنظيفها وتغليفها قبل أن يتوسع حضوره إلى المحافل الدولية بدعم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، في تجربة تعكس إسهام المشاريع العائلية في تطوير الصناعات الوطنية وتعزيز القيمة المضافة لمنتجات التمور.

من جانبه أكد خالد حسان ممثل مصنع "طيبات الإمارات للتمور"، أن المشاركة تسهم في التعريف بالمنتجات الوطنية وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن المجموعة التي بدأت نشاطها عام 2004 تصدر منتجاتها إلى نحو 24 دولة حول العالم.

وأشاد بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للصناعات الوطنية، مثمنا دور الجائزة في دعم الشركات الإماراتية وتبادل الخبرات في إنتاج التمور وتسويقها وتعزيز فرص وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية.

وبدوره أكد عبدالرحمن العامري إداري تسويق في مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية، أن مشاركة المركز ضمن جناح الجائزة تتيح تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية والجهات المتخصصة في زراعة النخيل وتبادل الخبرات في مجالات التقانات الحيوية والابتكار الزراعي.

وأوضح أن المهرجان يمثل فرصة للاطلاع على التجارب والممارسات الحديثة في قطاع النخيل والتمور بما يسهم في تطوير أساليب الإنتاج وتحسين جودة التمور وتعزيز استدامة القطاع.

وتعكس المشاركات المحلية والدولية ضمن جناح جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أهمية التكامل بين الإنتاج والتصنيع والبحث العلمي والتسويق، ودور الجائزة في تعزيز التعاون بين الدول المنتجة وتطوير الصناعات الغذائية المرتبطة بالتمور، بما يدعم تنافسية القطاع ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتبادل التجاري.