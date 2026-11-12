59 مشروعاً ومنتجاً وجهة تتنافس على جوائز "لايت ميدل إيست 2027"

دبي في 12 نوفمبر / وام / أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز "لايت ميدل إيست 2027" القائمة النهائية للمرشحين في دورتها الثالثة عشرة، التي تضم 59 مشروعاً ومنتجاً وجهة متخصصة في تصميم الإضاءة وتقنياتها من المنطقة والعالم، على أن يُقام حفل توزيع الجوائز في دبي يوم 14 يناير المقبل.

وتُقام الجوائز تحت شعار "الإنسان، البيئة، الفن: تحقيق التوازن في التصميم"، حيث يشهد الحفل، الذي يستضيفه مسرح فندق فيرمونت دبي، تكريم الفائزين ضمن 11 جائزة تشمل المشاريع والمنتجات والشركاء، بمشاركة نخبة من المصممين والمهندسين والمصنّعين والموردين من مختلف أنحاء العالم.

وتشهد الدورة الجديدة استحداث جائزتين، هما "الابتكار الرقمي للعام" و"شريك التصميم للعام"، في ظل تنامي الاعتماد على التقنيات الرقمية وتعزيز التعاون بين التخصصات المختلفة في تطوير مشاريع الإضاءة الحديثة.

وتتنافس 10 مشاركات على جائزة الابتكار الرقمي، من بينها ثلاثة ترشيحات لشركة "إيه إي 7" التي تتخذ من دبي مقراً لها، إلى جانب حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتصميم الافتراضي ثلاثي الأبعاد لتطوير تطبيقات الإضاءة والتحكم فيها.

وفي فئة المشاريع، تأهل 18 مشروعاً إلى القائمة النهائية لجائزة "مشروع العام في الشرق الأوسط وأفريقيا"، من أبرزها مشروع تجربة الزوار "النور والسلام" في جامع الشيخ زايد الكبير، ومطار البحر الأحمر الدولي، ومتحف زايد الوطني، إلى جانب فندق الريتز كارلتون في مخيم سفاري ماساي مارا.

وعلى المستوى الدولي، تتنافس سبعة مشاريع على جائزة "مشروع العام الدولي"، المخصصة للمشاريع المنجزة خارج منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من بينها مشاريع في ألمانيا واليونان والمملكة المتحدة.

وتُمنح جائزة "أفضل مشروع" للعمل الذي يحقق أعلى تقييم بين المشاريع المتأهلة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفق معايير تحددها لجنة تحكيم دولية تضم خبراء متخصصين في تصميم الإضاءة.

وقال عبد المحسن، مدير إدارة معرض "لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست"، إن قائمة المرشحين لهذا العام تعكس مستوى التطور الذي وصل إليه قطاع الإضاءة، والتنوع في المشاريع والحلول التي تقدمها الشركات والمواهب المتخصصة من المنطقة والعالم.

وأضاف أن المشاريع المعمارية والتقنيات الرقمية الحديثة تقدم أفكاراً وأساليب مبتكرة تفتح المجال أمام تطبيقات أوسع للإضاءة، مشيراً إلى أن الجوائز تواصل دورها في إبراز هذه الإنجازات وتشجيع التميز، بالاستناد إلى خبرات لجنة تحكيم دولية تضمن تقييم المشاركات وفق معايير مهنية دقيقة.

وتشمل المنافسة فئات المنتجات، التي تضم الإضاءة الزخرفية والداخلية والخارجية وحلول الإضاءة الذكية، مع التركيز على كفاءة الأداء والاستدامة وجودة التصميم.

ويتنافس خمسة منتجات في كل من فئات الإضاءة الزخرفية والداخلية والخارجية، فيما تتنافس خمس شركات على جائزة "أفضل حلول الإضاءة الذكية"، التي تُعنى بالتقنيات والأنظمة المستخدمة في التحكم بالإضاءة وإدارتها.

كما تتيح جائزة "اختيار الجمهور" للمهتمين بالقطاع المشاركة في اختيار المنتج الفائز، من خلال التصويت الإلكتروني أو التصويت المباشر خلال اليوم الأول من المعرض، بمشاركة جميع المنتجات المتأهلة إلى القوائم النهائية.

وفي فئة الشركاء، تتنافس أربع شركات على جائزة "شريك التصنيع والمنتجات"، المخصصة للمصنّعين والموردين والموزعين العاملين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما تُمنح جائزة "شريك التصميم للعام" للمرة الأولى، تكريماً للجهات المالكة للمشاريع والمهندسين المعماريين والمصممين الذين أسهم تعاونهم مع مصممي الإضاءة في تنفيذ مشاريع تتميز بجودة التصميم والابتكار.

ويشارك في تحكيم الجوائز 31 خبيراً من المنطقة والعالم، برئاسة مشتركة لكل من مارتن لوبتون وشارون ستامرز، المؤسسين المشاركين لشركة "لايت كولكتيف" البريطانية، وفق معايير تشمل الابتكار والاستدامة والتميز في التصميم.

وتُقام جوائز "لايت ميدل إيست" بالتزامن مع الدورة العشرين من معرض "لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست"، الذي تنظمه شركة "ميسي فرانكفورت ميدل إيست" في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 12 إلى 14 يناير 2027، بمشاركة جهات متخصصة في تقنيات الإضاءة وحلول المباني والمساحات الذكية.