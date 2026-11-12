حديقة أم الإمارات تنظم فعاليات ثقافية ومجتمعية وعائلية متنوعة خلال نوفمبر

أبوظبي في 12 نوفمبر / وام / أعلنت "حديقة أم الإمارات" عن تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والمجتمعية والترفيهية خلال شهر نوفمبر الجاري، ضمن موسمها 2026–2027، تشمل المهرجان الوطني للتسامح والتعايش، وبينالي الأطفال، وسوق الحديقة، إلى جانب عروض فنية وموسيقية وورش عمل إبداعية ومبادرات توعوية تستهدف مختلف أفراد المجتمع.

ويأتي البرنامج في إطار جهود الحديقة لتعزيز الترابط الأسري والتواصل المجتمعي، وتوفير تجارب تجمع بين الثقافة والفنون والترفيه والتعلم، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانتها وجهة مجتمعية وثقافية في قلب العاصمة أبوظبي.

وتستضيف الحديقة، خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري، النسخة الثامنة من "المهرجان الوطني للتسامح والتعايش"، تحت شعار "ننمو في ظل الوحدة"، بمشاركة 22 دولة، من بينها جمهورية الهند التي تحل ضيف شرف هذه النسخة، وذلك احتفاءً بالتنوع الثقافي وتعزيزاً لقيم التسامح والتعايش، بما ينسجم مع أهداف "عام الأسرة" في دولة الإمارات.

ويقدم المهرجان، يومياً من الساعة الخامسة مساءً حتى التاسعة والنصف مساءً، عروضاً ثقافية وفنوناً تراثية متنوعة، تشمل فن التحطيب المصري، والعروض الثقافية الإندونيسية، واحتفالية "بيستا سا نايون" الفلبينية، والعرض الإيقاعي النيجيري "وا زو بيا"، إلى جانب عرض "الأجاويد".

ويواصل "سوق الحديقة" استقبال زواره يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً، بمشاركة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المحلية والأسر المنتجة والمواهب الإبداعية، في إطار دعم المشاريع الناشئة وتشجيع ريادة الأعمال المحلية.

ويضم السوق مجموعة متنوعة من المنتجات والمأكولات والمشروبات، إلى جانب ورش إبداعية وجلسات لسرد القصص وتجارب علمية مبسطة وعروض مسرحية باللغة العربية، فضلاً عن عروض وأنشطة مخصصة للأطفال والعائلات.

وفي إطار برنامجها الفني، تستضيف الحديقة يوم 20 نوفمبر "ركن الفن العلاجي"، الذي تقدمه الفنانة غادة رزق من الساعة السادسة حتى السابعة مساءً، ويتضمن أنشطة تفاعلية تشجع على التعبير الإبداعي وتعزيز الشعور بالراحة والرفاه.

كما تستضيف يوم 27 نوفمبر عرضاً موسيقياً حياً تقدمه فرقة "ميوزيك كور"، من الساعة السابعة حتى العاشرة مساءً، فيما تشهد يوم 28 نوفمبر احتفالاً خاصاً بعيد الاتحاد تنظمه مدرسة أبوظبي للقواعد بمشاركة طلابها، احتفاءً بالهوية الوطنية والتراث الإماراتي وقيم الوحدة والانتماء.

وتواصل الحديقة استقبال زوار "بينالي الأطفال"، الذي ينظمه مهرجان أبوظبي وتستضيفه الحديقة بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون وسلايل للضيافة، حتى 6 ديسمبر المقبل، تحت شعار "كيف يشعر العالم".

ويعد البينالي الأول من نوعه للأطفال في الهواء الطلق على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويقدم أعمالاً فنية تفاعلية وتجارب إبداعية تتيح للأطفال والعائلات استكشاف الفنون بطرق مبتكرة، وتنمية الخيال والقدرة على التعبير عن الذات.

وفي الجانب المجتمعي، تنظم الحديقة، بالتزامن مع "أسبوع الطفولة المبكرة 2026"، عدداً من المبادرات التوعوية بالتعاون مع مؤسسات صحية ومجتمعية.

وتشمل المبادرات جلسات توعوية تفاعلية يقدمها "مركز زهرة اللوتس للتوحد" يومي 20 و21 نوفمبر، من الساعة السادسة والنصف حتى الثامنة مساءً، كما تنظم "مدينة الشيخ شخبوط الطبية" يوم 20 نوفمبر فعالية توعوية للعائلات والأطفال ومقدمي الرعاية.

وفي إطار تعزيز الدمج المجتمعي ودعم أصحاب الهمم، تتعاون الحديقة مع "مركز ستارز لتأهيل أصحاب الهمم" لتنظيم منصة توعوية يومي 27 و28 نوفمبر، من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً، ضمن فعاليات "سوق الحديقة".

وتهدف المبادرة إلى تعريف الأسر بالخدمات والبرامج المتخصصة المقدمة لأصحاب الهمم، وإتاحة التواصل المباشر مع المختصين، وتسليط الضوء على أهمية التدخل المبكر ودوره في دعم الأطفال وأسرهم، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق أصحاب الهمم واحتياجاتهم.

ويأتي برنامج نوفمبر ضمن موسم حديقة أم الإمارات 2026–2027، الذي يضم أجندة متنوعة من الفعاليات الثقافية والمجتمعية والعائلية، بما يعزز الروابط الاجتماعية ويدعم المواهب والمشاريع المحلية، ويوفر مساحات للتعلم والإبداع والتواصل بين الأجيال.