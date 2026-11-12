اختتام المهرجان الدولي الثامن للتمور الأردنية بمشاركة 63 عارضاً من 8 دول

عمّان في 12 نوفمبر / وام / اختتمت في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم، فعاليات المهرجان الدولي الثامن للتمور الأردنية 2026، الذي أقيم برعاية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وبدعم من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، بمشاركة 63 عارضاً من ثماني دول، في إطار الجهود المشتركة لتطوير قطاع نخيل التمر وتعزيز الابتكار الزراعي والاستدامة.

ونُظِّم المهرجان بإشراف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة، بالتعاون مع وزارة الزراعة الأردنية وجمعية التمور الأردنية وتعاونية التمور الأردنية، وبمشاركة واسعة من المؤسسات الزراعية والبحثية والمنتجين والمزارعين والمستثمرين.

وأكد سعادة الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أن المهرجان يجسد نجاح الشراكة الإماراتية الأردنية الممتدة منذ عام 2018، ودورها في تطوير قطاع نخيل التمر وتعزيز تبادل الخبرات والابتكار وفتح آفاق جديدة أمام التمور الأردنية في الأسواق العالمية.

وأوضح أن استدامة تنافسية القطاع خلال المرحلة المقبلة ترتكز على ثلاث أولويات رئيسية، تشمل رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة، وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق الدولية، مشيرا إلى التزام الجائزة بمواصلة التعاون مع المؤسسات الأردنية والمنظمات الدولية والمراكز البحثية، وتوظيف نتائج البحث العلمي والتقنيات الحديثة في تطوير الإنتاج والتصنيع والتسويق، بما يسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق أثر اقتصادي وتنموي ملموس.

وشهد المهرجان معرضاً دولياً متخصصاً بمشاركة 63 عارضاً من دولة الإمارات والأردن ومصر وفلسطين وموريتانيا والمكسيك وباكستان والمغرب، استعرضوا أحدث منتجات التمور وتقنيات الإنتاج والتعبئة والتغليف والتسويق، إلى جانب إبراز جودة التمور الأردنية، وفي مقدمتها صنف "المجهول"، وتعزيز فرص التعاون التجاري والاستثماري بين المشاركين.

وتضمن البرنامج المصاحب ندوة علمية بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء والمتخصصين، ناقشت أحدث التقنيات الزراعية والممارسات المستدامة، وإدارة الموارد المائية، ومكافحة سوسة النخيل الحمراء، والتقنيات الحيوية والوراثية، وتطبيقات البحث العلمي في تحسين الإنتاجية والجودة، إلى جانب توظيف التقنيات الرقمية وتطوير أساليب التسويق.

وأكد المشاركون أهمية تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية تسهم في مواجهة تحديات التغير المناخي وندرة المياه، ورفع كفاءة العمليات الزراعية، وتعزيز تنافسية التمور الأردنية في الأسواق العالمية.

وسلط المهرجان الضوء على النمو الذي شهده قطاع التمور الأردنية، إذ أظهرت البيانات التي استعرضها المهندس أنور حداد، رئيس جمعية التمور الأردنية، ارتفاع المساحات المزروعة إلى أكثر من 5600 هكتار، تضم نحو مليون نخلة، فيما تجاوز الإنتاج السنوي 37 ألف طن، مقارنة بنحو 20 ألف طن في مراحل سابقة.

وبلغت صادرات التمور الأردنية أكثر من 20 ألف طن سنوياً، بقيمة تتجاوز 70 مليون دولار أمريكي، تصل إلى أكثر من 55 دولة، فيما تجاوز حجم الاستثمارات في القطاع 700 مليون دولار، مع توفير نحو 12 ألف فرصة عمل، بما يعكس دوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات الزراعية.

وشهدت الدورة الثامنة تكريم الفائزين بمسابقة التمور الأردنية لعام 2026، وعدد من الشخصيات المتميزة والمؤثرة في قطاع نخيل التمر، بحضور معالي الدكتور صائب عبد الحليم الخريسات، وزير الزراعة الأردني، وسعادة الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، والمهندس أنور حداد، تقديراً لإسهاماتهم في تطوير القطاع والارتقاء بجودة الإنتاج وتعزيز الابتكار.

كما شهد المهرجان توقيع مذكرة تفاهم إطارية ثلاثية بين جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وجمعية التمور الأردنية، وشركة الإنجاز للتقنيات العلمية، للتعاون في توفير خدمات الطائرات المسيّرة "الدرون" لقطاع نخيل التمر في الأردن، بما يدعم توظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة المزارع ورفع كفاءة العمليات الزراعية واستخدام الموارد.