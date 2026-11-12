دبي الجنوب تعلن وضع حجر الأساس لمركز فورد الجديد للعمليات التجارية والخدمات الفنية

دبي في 12 نوفمبر/ وام/ أعلنت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير رئيسي يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وضع حجر الأساس لمركز "فورد" الجديد للعمليات التجارية والخدمات الفنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في منطقة "إي.زي.دبي" اللوجستية.

وسيجمع المركز الجديد، الممتد على مساحة 4,368 متراً مربعاً، فرق عمل "فورد" في دولة الإمارات، المعنية بتطوير المنتجات والجودة والتدريب والعمليات التشغيلية، وذلك ضمن بيئة عمل موحدة تعزز التعاون والتنسيق بين مختلف الإدارات، وترتقي بمستوى الدعم المقدم إلى شركاء التوزيع والجهات المعنية والعملاء في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حضر حفل وضع حجر الأساس، نبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب، ومحسن أحمد، المدير التنفيذي لمنطقة "إي.زي.دبي" اللوجستية، ورافي رافيتشاندران، رئيس فورد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وزياد دلالة، المدير العام لقسم تطوير المنتجات لدى مجموعة فورد للأسواق العالمية، إلى جانب ممثلين عن الجانبين.

وقال محسن أحمد: «إن استثمار فورد يعكس ثقتها بدبي الجنوب وجهة إستراتيجية لتطوير أعمالها، ويشكل المركز الجديد إضافة نوعية إلى منظومة قطاع السيارات لدينا، من خلال استقطاب أنشطة متخصصة في تطوير المنتجات والجودة والتدريب، ونواصل التزامنا بتوفير البنية التحتية وبيئة الأعمال التي تواكب الاحتياجات المتطورة لشركائنا، وتدعم خططهم وطموحاتهم على المدى الطويل".

من جانبه، قال رافي رافيتشاندران:" إن وضع حجر الأساس لهذا المركز يمثل محطة مهمة في مسيرة التزام فورد طويل الأمد تجاه دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيسهم المركز الجديد في تعزيز كفاءة عملياتنا الإقليمية، وتسريع التعاون بين فرق العمل، وتطوير قدرتنا على تحليل المعلومات والاستجابة لاحتياجات شركاء التوزيع والعملاء".

وسيحتضن المركز أيضاً برنامج "فورد" للتحقق من أداء المركبات في ظروف الاستخدام الفعلية بالأسواق المحلية، الذي يشرف عليه فريق الجودة، ويعتمد على ملاحظات العملاء وتجارب الاستخدام لرصد مؤشرات مشكلات الضمان في مراحل مبكرة، وتطوير الحلول التي تراعي الظروف المناخية وطبيعة القيادة واحتياجات العملاء في المنطقة.