"أراد كابيتال" و"عليا" تتعاونان لتطوير مشاريع سكنية بقيمة 6 مليارات درهم

الشارقة في 12 نوفمبر/ وام / وقعت أرادَ كابيتال التابعة لمجموعة أراد للتطوير العقاري، مذكرة تفاهم مع "عليا"، المنصة المؤسسية الجديدة المتخصصة في تطوير المشاريع السكنية الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي، لإقامة شراكة استراتيجية في مجال التطوير والاستثمار المشترك تهدف إلى تطوير مشاريع سكنية فاخرة ومتعددة الاستخدامات في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وتجمع الشراكة المقترحة بين ما تتيحه أرادَ كابيتال من إمكانية الوصول إلى محفظة مشاريع مجموعة أرادَ قيد التطوير وخبرتها في تطوير المجتمعات المتكاملة واسعة النطاق، وبين خبرات "عليا"، المدعومة من شركتي بروكفيلد ولونيت، في التطوير العقاري وتحقيق القيمة ونهجها المؤسسي في الحوكمة والإدارة المنضبطة لرأس المال وتنفيذ المشاريع.

وتعد لونيت شركة استثمار عالمية مقرها أبوظبي، وتدير أصولاً تتجاوز قيمتها 125 مليار دولار أمريكي.

وتشمل الشراكة المقترحة في مرحلتها الأولى مشروعين سكنيين تُقدَّر قيمتهما التطويرية الإجمالية بنحو 6 مليارات درهم ويشكلان جزءاً من مجموعة أوسع من الفرص الاستثمارية التي سيعمل الطرفان على تقييمها.

وتضم الفرص قيد الدراسة مشاريع في داون تاون دبي وجزيرة ياس بأبوظبي، على أن تخضع لإجراءات العناية الواجبة والتوصل إلى اتفاقيات تجارية والحصول على الموافقات اللازمة.

وقال أوتو دراير، الرئيس التنفيذي لشركة "عليا": تقوم المشاريع الناجحة على شراكات قوية وثقة متبادلة وأهداف مشتركة، والتزام بتحقيق قيمة طويلة الأمد وتجمع هذه الشراكة المقترحة بين تلك المقومات وسجل أرادَ الحافل في تطوير المجتمعات المتكاملة، ونطمح معاً إلى تطوير منازل تحافظ على جودتها وقيمتها على المدى الطويل، بما يعود بالنفع على السكان والمستثمرين على حد سواء.

من جانبه قال مصطفى فهور، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لأرادَ كابيتال: تمثّل هذه الشراكة خطوة مهمة في مسيرة أرادَ كابيتال كشركة طموحة في مجال إدارة الصناديق الاستثمارية ومن خلال الجمع بين خبرات مجموعة أرادَ الراسخة في التطوير وقدرتها على الوصول إلى فرص استثمارية واعدة، وبين الخبرات المؤسسية التي تتمتع بها عليا والدعم الذي تحظى به من شركتي بروكفيلد ولونيت، نرى فرصاً واسعة لتطوير مشاريع سكنية فاخرة تتميّز بجودتها وتصاميمها المدروسة وكفاءة تنفيذها.