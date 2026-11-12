3.258 مليار درهم أرباح "أدنوك للإمداد والخدمات" في الربع الثالث بنمو 321%

أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام / أعلنت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، اليوم، عن نتائجها المالية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث حققت إيرادات بلغت 12.085 مليار درهم "3.291 مليار دولار" خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة قدرها 149% على أساس سنوي.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 187% على أساس سنوي لتصل إلى 3.996 مليار درهم "1.088 مليار دولار"، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 321% على أساس سنوي ليصل إلى 3.258 مليار درهم "887 مليون دولار".

وواصلت الشركة دورها في إيصال الطاقة بموثوقية من دولة الإمارات إلى الأسواق العالمية، وعبر عملياتها البحرية الدولية، مدعومةً بحضور تجاري في 19 مدينة حول العالم.

وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، ارتفعت الإيرادات بنسبة 82% على أساس سنوي لتصل إلى 25.551 مليار درهم "6.957 مليار دولار"، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 128% على أساس سنوي لتصل إلى 9.413 مليار درهم "2.563 مليار دولار"، مدعومةً بالطلب القوي في أسواق الشحن البحري وقدرة الشركة على الاستجابة بمرونة لمتغيرات السوق.

وارتفع صافي الربح بنسبة 227% على أساس سنوي ليصل إلى 7.566 مليار درهم "2.06 مليار دولار".

وحتى 12 نوفمبر 2026، التزمت "أدنوك للإمداد والخدمات" بنفقات رأسمالية بقيمة 7.0 مليارات دولار حتى عام 2030، بما يعزز مكانتها للاستفادة من فرص النمو المستقبلية.

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، إن أداء الشركة هذا العام جسّد مدى صمودها، بما يعكس قوة كوادرها البشرية وأعمالها، ويواصل بحارتها وموظفوها دورهم المحوري في إيصال الطاقة من دولة الإمارات إلى مختلف أنحاء العالم، فيما تسهم منصتها العالمية وعقودها طويلة الأجل في تحقيق قيمة وعوائد كبيرة لمساهميها.

ورفعت "أدنوك للإمداد والخدمات" توقعاتها للعام الكامل 2026 للمرة الرابعة، بما يعكس العوامل الأساسية المواتية في أسواق الشحن البحري الدولية والمساهمات القوية في الأرباح من الخدمات اللوجستية البحرية المقدمة لمجموعة "أدنوك".

كما ساهم نموذج أعمال الشركة المتنوع وانتشار عملياتها العالمية في تعزيز مرونة الأرباح والربحية وتحقيق تدفقات نقدية حرة تشغيلية قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بما يرسّخ دورها كمُمكّن رئيسي للعمليات العالمية لمجموعة "أدنوك".

وفيما يخص قطاعات الأعمال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فقد ارتفعت إيرادات الشحن البحري بنسبة 217% على أساس سنوي لتصل إلى 18.696 مليار درهم "5.091 مليار دولار"، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 362% على أساس سنوي لتصل إلى 7.433 مليار درهم "2.024 مليار دولار"، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 846% على أساس سنوي ليصل إلى 6.498 مليار درهم "1.769 مليار دولار".

ووفق الشركة يُعزى هذا الأداء بشكل رئيسي إلى الارتفاع العالمي في معدلات الإيجار، واستمرار نشاط التأجير، ومساهمات السفن الجديدة التي انضمت إلى الأسطول خلال الأشهر التسعة الأولى من العام والربع الرابع من عام 2025.

وحقق قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة إيرادات بلغت 5.821 مليار درهم "1.585 مليار دولار"، بانخفاض نسبته 19% على أساس سنوي، بما يعكس التراجع المخطط لإيرادات المشروعات عقب استكمال مشروع جزيرة "العميرة" في الربع الرابع من عام 2025.

وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.646 مليار درهم "448 مليون دولار"، بانخفاض نسبته 29% على أساس سنوي، نتيجة انخفاض معدلات التشغيل ومعدلات الإيجار اليومي لأسطول منصات الإسناد البحرية ذاتية الرفع، متأثرةً بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب ارتفاع النفقات التشغيلية عبر الأساطيل.

وتم تعويض هذه الضغوط جزئياً بإيرادات إضافية من منصات الإسناد البحرية ذاتية الرفع وسفن الدعم البحري الجديدة. وبلغ صافي الربح 843 مليون درهم "230 مليون دولار"، بانخفاض نسبته 46% على أساس سنوي، ويعكس ذلك جزئياً أثر مخصص خسائر الائتمان المتوقعة المرتبط بأسطول منصات الإسناد البحرية ذاتية الرفع.

وارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 1.034 مليون درهم "281 مليون دولار"، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 76% على أساس سنوي لتصل إلى 331 مليون درهم "90 مليون دولار"، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 122% على أساس سنوي ليصل إلى 223 مليون درهم "61 مليون دولار".

وجاء هذا الأداء مدفوعاً بأنشطة التجميع التجاري وهوامش الربح القوية من عمليات تزويد السفن بالوقود لدى "Integr8"، وهي وحدة تزويد السفن بالوقود التابعة لشركة "نافيغ8"، إحدى الشركات التابعة لـ “أدنوك للإمداد والخدمات"، إلى جانب نقل أحد مستودعات منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة من قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة إلى قطاع الخدمات. وقابل هذه المكاسب جزئياً انخفاض أحجام عمليات الموانئ البترولية.

ورفعت "أدنوك للإمداد والخدمات" توقعاتها المالية للعام الكامل 2026، استناداً إلى الأداء الفعلي المسجل منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر، وأحدث افتراضات الشركة بشأن شهري نوفمبر وديسمبر.

وتعكس التوجيهات أو التوقعات المالية المحدّثة الأداء الفعلي المسجل منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر، وأحدث افتراضات الشركة بشأن شهري نوفمبر وديسمبر، استناداً إلى ظروف السوق الحالية وتحسن وضوح الرؤية بشأن الفترة المتبقية من العام، وتعتمد النتائج السنوية بدرجة كبيرة على التطورات الإقليمية.

وتظل سياسة توزيع الأرباح دون تغيير، ومتوافقة مع إطار تخصيص رأس المال المعتمد لدى الشركة.

وتؤكد "أدنوك للإمداد والخدمات" استمرار توقعاتها الإيجابية على المدى المتوسط.

وتعمل الشركة حالياً على مراجعة المعايير المحددة لتوجيهاتها المالية متوسطة الأجل، في ضوء أدائها المتواصل خلال عام 2026 وأحدث إعلاناتها بشأن خطط التوسع الجاري تنفيذها.

وتحتفظ الشركة بقدرة مالية كبيرة تتيح لها تنفيذ استثمارات إضافية تتجاوز المشروعات التي سبق الإعلان عنها.

ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 313.3 مليون درهم "85.3 مليون دولار" عن الربع الثالث من عام 2026، على أن تُوزّع على المساهمين وفقاً لملكيتهم للأسهم في تاريخ الاستحقاق الموافق 23 نوفمبر 2026.

وتتماشى هذه التوزيعات مع سياسة توزيع الأرباح المعتمدة لدى الشركة، والتي تنص على زيادة تدريجية في توزيعات الأرباح السنوية للسهم الواحد بنسبة لا تقل عن 5% سنوياً حتى عام 2030.

كما تستهدف "أدنوك للإمداد والخدمات"، الحفاظ على نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ضمن نطاق يتراوح بين 2.0 و2.5 مرة على المدى المتوسط.