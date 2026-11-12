وزارة التربية والتعليم تعلن البرنامج الزمني لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام / أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن البرنامج الزمني لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026-2027، وذلك لجميع الصفوف الدراسية بالمدارس الحكومية، والمدارس الخاصة التي تتبع منهاج الوزارة.

وتنطلق الاختبارات يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر الحالي، وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 11 ديسمبر 2026.

وبحسب البرنامج المعتمد، يبدأ طلبة الصف الثاني عشر في المسارين العام والمتقدم اختباراتهم يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2026، بمادة الرياضيات، تليها اللغة الإنجليزية يوم الخميس 26 نوفمبر، ثم الكيمياء يوم الجمعة 27 نوفمبر، والفيزياء يوم الاثنين 7 ديسمبر، واللغة العربية يوم الثلاثاء 8 ديسمبر، والتربية الإسلامية يوم الأربعاء 9 ديسمبر، والدراسات الاجتماعية يوم الخميس 10 ديسمبر، وتُختتم الاختبارات يوم الجمعة 11 ديسمبر بمادة الأحياء.

أما طلبة الصف الثاني عشر في المسار التطبيقي، فيبدأون اختباراتهم بمادة الرياضيات التطبيقية يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2026، تليها اللغة الإنجليزية يوم الخميس 26 نوفمبر، ثم العلوم التطبيقية يوم الاثنين 7 ديسمبر، واللغة العربية يوم الثلاثاء 8 ديسمبر، والتربية الإسلامية يوم الأربعاء 9 ديسمبر، والدراسات الاجتماعية يوم الخميس 10 ديسمبر.

وبيّنت الوزارة أن الاختبارات ستُجرى ورقياً للصفين الثالث والرابع من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، وورقياً وإلكترونياً للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر بحسب المادة والصف كذلك من الحضور الواقعي في المدرسة، إلى جانب تطبيق اختبار كتابي إلكتروني لمادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر. كما بيّنت الوزارة أن طلبة الصف الثاني عشر المسجلين بمدارس التعليم الخاص سيؤدون جميع اختباراتهم في مدارس التعليم العام الحكومية، وذلك بإشراف وتنسيق مشترك مع قطاع العمليات المدرسية في الوزارة، مؤكدةً ضرورة إحضار جميع الطلبة أجهزة الحاسوب الخاصة بهم إلى المدرسة خلال فترة تأدية الاختبار.